Pracownicy z zagranicy – czy to przyszłość polskiego rynku pracy?

W ostatnich latach Polska stała się jednym z krajów, do którego napływa coraz więcej pracowników z zagranicy. Niedobory kadrowe w wielu branżach, rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą oraz zmiany demograficzne sprawiają, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po zagranicznych specjalistów oraz pracowników fizycznych.

Czy zatrudnianie obcokrajowców stanie się trwałym elementem polskiego rynku pracy? Przyjrzyjmy się zarówno korzyściom, jak i wyzwaniom związanym z tym zjawiskiem.

REKLAMA

Szybka rekrutacja i niższe koszty

Wielu polskich przedsiębiorców dostrzega w pracownikach z zagranicy sposobność na szybkie uzupełnienie braków kadrowych. W niektórych sektorach, takich jak przemysł przetwórczy (mięsny, rybny), logistyka, czy przemysł, brakuje rąk do pracy. Pracownicy zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy, Białorusi, czy Mołdawii, chętnie podejmują pracę w Polsce, co pozwala pracodawcom na szybkie znalezienie kompetentnej siły roboczej.

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem wśród polskich pracodawców cieszą się także pracownicy z krajów Ameryki Łacińskiej (LATAM). Region ten ma długą tradycję migracji zarobkowej, a jego mieszkańcy wyróżniają się przedsiębiorczością i otwartością na nowe możliwości zawodowe.

Dodatkowo, w wielu przypadkach koszty zatrudnienia obcokrajowców są niższe niż w przypadku polskich pracowników. Choć pensje zazwyczaj nie różnią się znacznie, to zagraniczni pracownicy są często bardziej skłonni do pracy w nadgodzinach i na zmiany, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy. Zwyczajem jest, że w krajach Ameryki Łacińskiej praca najczęściej odbywa się 6 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie, a niekiedy nawet 7 dni w tygodniu.

Zwiększenie elastyczności kadrowej

Zatrudnianie obcokrajowców pozwala firmom na większą elastyczność kadrową. W wielu sektorach występują okresowe wzrosty zapotrzebowania na pracowników, np. w rolnictwie czy w branży logistycznej podczas sezonu świątecznego. W takich sytuacjach zagraniczni pracownicy stanowią doskonałe rozwiązanie, ponieważ są bardziej skłonni do podejmowania pracy tymczasowej i kontraktowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co więcej, zdywersyfikowana kadra może przyczynić się do rozwoju firmy i zwiększenia jej innowacyjności. Wprowadzenie do zespołu osób z różnych kultur może prowadzić do wymiany doświadczeń i nowych pomysłów, co jest szczególnie ważne w branżach wymagających kreatywności i świeżego spojrzenia.

Proces legalizacji pobytu i pracy

REKLAMA

Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stają zarówno pracodawcy, jak i sami pracownicy z zagranicy, jest proces legalizacji pobytu i zatrudnienia. W Polsce istnieje wiele procedur związanych z uzyskaniem zezwoleń na pracę, wiz, czy kart pobytu. Biurokracja i długi czas oczekiwania na dokumenty mogą stanowić barierę dla zagranicznych pracowników.

Dodatkowo, długi proces uzyskiwania dokumentów może wpływać na stabilność zatrudnienia. Pracownicy często zmuszeni są do przerwania pracy na czas oczekiwania na przedłużenie zezwoleń, co generuje luki kadrowe i zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Niektóre firmy starają się temu zapobiegać, organizując wewnętrzne działy do spraw legalizacji pobytu, co jednak stanowi dodatkowy koszt i wymaga znajomości zmieniających się przepisów.

Firmy, które chcą zatrudniać obcokrajowców, mogą skorzystać z usług wyspecjalizowanych agencji. Dzięki temu, zmiany w przepisach migracyjnych oraz ich interpretacja zostaje przekazana profesjonalistom. Tym samym pracodawcy nie muszą na bieżąco śledzić regulacji, aby uniknąć problemów prawnych.

Współpraca z pracownikami spoza UE to duża szansa, ale i odpowiedzialność – formalności potrafią być czasochłonne i skomplikowane. FOLGA przejmuje te wyzwania, oferując kompleksową obsługę procesu legalizacji – od przygotowania dokumentacji, przez komunikację z urzędami, aż po nadzór nad zgodnością działań z obowiązującymi przepisami – mówi Jakub Goliszewski, prezes zarządu agencji pracy FOLGA, która specjalizuje się w zatrudnianiu pracowników z Europy wschodniej oraz rynku LATAM.

Integracja kulturowa i językowa

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest integracja kulturowa i językowa zagranicznych pracowników. Wiele osób przyjeżdżających do Polski nie zna języka polskiego, co może prowadzić do trudności w komunikacji w miejscu pracy. Bariera językowa może wpływać na efektywność pracy, relacje między pracownikami oraz na bezpieczeństwo w pracy, zwłaszcza w branżach wymagających precyzyjnej komunikacji, takich jak budownictwo czy medycyna.

Aby ułatwić integrację, niektóre firmy decydują się na organizowanie kursów językowych oraz programów adaptacyjnych. Jednak proces asymilacji wymaga czasu i zaangażowania zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Ważnym elementem jest także akceptacja różnic kulturowych i otwartość na współpracę w wielokulturowym środowisku.

FOLGA skutecznie ułatwia integrację zagranicznych pracowników, inwestując w doświadczony hiszpańsko-, ukraińsko- i rosyjskojęzyczny personel wsparcia. Dzięki temu modelowi firmy zyskują sprawdzony, szybki i efektywny dostęp do zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników z Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej. Sprawnie przeprowadzone procesy rekrutacyjne i płynne wdrożenie nowych członków zespołu pozwalają przedsiębiorstwom działać bez zakłóceń i osiągać jeszcze lepsze wyniki – podkreśla Goliszewski.

Podsumowanie

Napływ zagranicznych pracowników do Polski jest zjawiskiem, które będzie się nasilać w kolejnych latach. Korzyści, takie jak szybka rekrutacja, niższe koszty pracy oraz zwiększona elastyczność kadrowa, sprawiają, że wielu przedsiębiorców chętnie sięga po zagraniczną siłę roboczą. Dodatkowo działania agencji pracy w wyzwaniach związanych z legalizacją pobytu oraz integracją kulturową mogą stanowić duże wsparcie w procesie zatrudnienia.

Czy Polska stanie się rynkiem pracy dla obcokrajowców na stałe? Wszystko wskazuje na to, że tak. Zmiany demograficzne, odpływ polskich pracowników za granicę i rosnąca potrzeba pozyskiwania nowych kadr sprawiają, że obcokrajowcy staną się integralną częścią polskiego rynku pracy. Kluczowe będzie jednak odpowiednie przygotowanie stworzenie warunków sprzyjających ich integracji. Agencja pracy FOLGA, pomoże Tobie w tym zakresie.