Poland. Business harbour - co to jest?

Czym jest "Poland. Business harbour"?

Pod hasłem „Poland. Business Harbour” kryje się program mający na celu ułatwienie wjazdu do Polski niektórym Białorusinom i rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej w naszym kraju. Jest on skierowany do innowatorów (startup), programistów i przedsiębiorców, którzy rozważają przyjazd do RP. Przybliżamy założenia programu Poland. Business Harbour i przedstawiamy jego najważniejsze zalety.

Poland. Business Harbour to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, startupom i innym firmom z Białorusi przyjazd do Polski i sprawne rozpoczęcie działalności na terenie RP. Ponadto program pomaga w uzyskaniu wsparcia przy relokacji pracowników i ich rodzin, m.in. dzieci kontynuujące naukę w polskich szkołach będą miały prawo do dodatkowych godzin nauki języka polskiego. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R (badawczo-rozwojową). Poland. Business Harbour przewiduje także pomoc prawną i wizową w formule „business concierge”.





Dla kogo?

Białorusini, którzy są inżynierami lub mają doświadczenie w branży IT i chcą przeprowadzić się do Polski i podjąć tu zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami, korzystając z pakietu Poland. Business Harbour mają możliwość przejścia przyspieszonej ścieżki wizowej. Dla takich osób stworzono także listę firm informatycznych w Polsce, które szukają pracowników.

Aby skorzystać z pakietu Poland. Business Harbour, należy skontaktować się z polskim konsulatem i wypełnić wniosek wizowy. Jeżeli planowany jest przyjazd z rodziną, należy złożyć dokumenty również dla członków rodziny.

Po umówieniu terminu wizyty wniosek wizowy można złożyć bezpośrednio w konsulacie lub w jednym z centrów wizowych (za opłatą 11 euro) lub wysłać pocztą. Wniosek wizowy w programie Poland. Business Harbour rozpatrzony zostanie priorytetowo.

Warunkiem uczestnictwa w przyśpieszonej procedurze wizowej jest spełnienie jednego z wymienionych warunków:

posiadanie wykształcenia technicznego;

co najmniej roczne doświadczenie w branży IT;

bycie zgłoszonym przez jedną z firm partnerskich z listy (lista znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour/specjalista-it#).

Zaakceptowanie wniosku oznacza wydanie wizy krajowej, z którą można przekroczyć granicę i rozpocząć pracę w Polsce bez obowiązku posiadania zezwolenia.

Startup dla białoruskich innowatorów

Kolejną częścią wsparcia, związanego z programem Poland. Business Harbour, jest ułatwienie białoruskim innowatorom (sartup) rozpoczęcia lub rozszerzenia swojej działalności w Polsce.

W tym zakresie, pomocą służy Fundacja Startup Hub Poland (SHP) - pozarządowa organizacja non-for-profit wspierająca międzynarodowe zespoły startupowe. Fundacja dba o połącznie najlepszych startupów z krajowym rynkiem high-tech: funduszami VC, aniołami biznesu, korporacjami i partnerami publicznymi oferującymi granty rozwojowe dla małych firm.

Młode zespoły (startup) z Białorusi, które rozwijają zaawansowane technologicznie rozwiązanie lub nietypowy model biznesowy i znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, poszukują finansowania wysokiego ryzyka (venture capital) i partnerów komercyjnych, mogą ubiegać się o natychmiastowe, jednorazowe wsparcie finansowo-bytowe dla założycieli, pracowników firmy i ich rodzin w kwocie 5100 zł, które można przeznaczyć na: zwrot kosztów przejazdu do Polski, wynajem mieszkania i inne wydatki.

Dodatkowo, zakwalifikowane zespoły otrzymają wsparcie konsjerż w Polsce, dostęp do przestrzeni biurowej, wsparcie w akomodacji, konsultacje i pomoc prawną w zakresie priorytetowej legalizacji pobytu i rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak również integrację ze środowiskiem high-tech w RP.

Już w Polsce, startupy będą mogły ubiegać się o wsparcie dla projektów odpowiadających na zapotrzebowanie polskich partnerów przemysłowych w ramach programu Poland Prize – ogólnokrajowego programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomoc ekspertów

Specjalnie dla białoruskich przedsiębiorców, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), państwowa agencja wspierająca bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, stworzyła zespół doświadczonych ekspertów, którzy zapewnią sprawny proces relokacji działalności biznesowej, a w tym:

doradztwo w kwestiach formalnych związanych z przeniesieniem firmy lub utworzeniem oddziału;

przygotowywanie informacji rynkowych i sektorowych;

opracowanie informacji o zachętach inwestycyjnych;

organizacja spotkań B2B;

wsparcie w kontaktach z administracją;

wsparcie komunikacyjne.

Wiza Poland.Business Harbour bez zezwolenia na pracę

Obywatele Białorusi, którzy chcą otrzymać wizę w ramach programu Poland.Business Harbour, podlegają uproszczonej procedurze wizowej. Ponadto, uzyskanie wizy z adnotacją Poland. Busieness Harbour zwalnia jej posiadacza z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę na terenie Polski.

Jakie dokumenty do wizy?

Ubiegając się o wizę w polskim konsulacie, cudzoziemiec przedstawia:

wniosek o wizę krajową – wypełniony i podpisany,

aktualne zdjęcie biometryczne,

paszport – wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum dwie wolne strony przeznaczone na wizy,

ubezpieczenie medyczne na okres ważności wizy (minimalna kwota ubezpieczenia 30 tys. euro),

dokumentacja potwierdzająca cel podróży: jeśli ubiegający się jest freelancerem – dokument potwierdzający wykształcenie techniczne lub co najmniej roczne doświadczenie w branży IT, jeśli ubiegający się zakłada startup – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Fundację Startup Hub Poland, jeśli ubiegający się prowadzi małe/średnie/duże przedsiębiorstwo – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.



Infolinia

Dla osób zainteresowanych programem Poland. Busieness Harbour uruchomiono infolinię.

Informacje w języku rosyjskim, angielskim i polskim o dostępnym wsparciu oferowanym białoruskim przedsiębiorcom i ich rodzinom można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 22 70-343-70 lub pisząc na adres: paih24_by@paih.gov.pl

