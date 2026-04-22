REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Umowa o pracę » Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 09:31
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu zastanawia się czy zgodne z prawem jest zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Czy narusza to zasady współżycia społecznego i jest nadużyciem prawa podmiotowego? Rzeczywiście sprawa może wydawać się kontrowersyjna, ale judykatura wypowiada się dość jasno. Generalnie, ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne. W tym kontekście mówi się o nadmiernym uprzywilejowaniu płacowym pracownika. Ale co w takim razie z zasadą swobody umów? Temat jest niezwykle wielowątkowy.

Zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Wielu zastanawia się czy zgodne z prawem jest zawarcie umowy o pracę w postaci osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Nie chodzi nawet tylko o sytuację kobiet, które planują zajść w ciążę, ale ogólne o fakt objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym czy chorobowym.

REKLAMA

REKLAMA

W omawianym zakresie na szczególną uwagę zasługuje postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2025 r., sygn. III USK 35/25. W swojej tezie SN wskazał, że: cel zawarcia umowy o pracę w postaci osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest sprzeczny z ustawą, ale nie może to oznaczać akceptacji dla nagannych i nieobojętnych społecznie zachowań oraz korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, przy zawarciu umowy o pracę na krótki okres przed zajściem zdarzenia rodzącego uprawnienie do świadczenia i ustaleniu wysokiego wynagrodzenia w celu uzyskania świadczeń obliczonych od tej podstawy.

Ważne

Taka umowa o pracę jest nieważna w części ustalającej wygórowane, nieusprawiedliwione rzeczywistymi warunkami świadczenia pracy wynagrodzenie jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego - jak podkreśla SN.

Alimentacyjny charakter świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz zasada solidaryzmu ubezpieczonych

Warto zwrócić uwagę na kilka punktów omawianego orzeczenia. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, ale już w innym wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. II UZP 2/05 alimentacyjny charakter świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz zasada solidaryzmu ubezpieczonych, na której oparty jest system ubezpieczeń społecznych, wymagają, żeby płaca - stanowiąca podstawę wymiaru składki - nie była ustalana ponad granicę płacy słusznej, sprawiedliwej i zapewniającej godziwe utrzymanie oraz żeby rażąco nie przewyższała wkładu pracy, a w konsekwencji, żeby składka nie przekładała się na świadczenie w kwocie nienależnej.

Takie sformułowanie może budzić kontrowersje (i zresztą były glosy przedstawicieli doktryny prawa pracy do niniejszego orzeczenia), ponieważ nie jest jasne co jest granicą płacy słusznej, sprawiedliwej i zapewniającej godziwe utrzymanie. Co oznacza sformułowanie odnoszące się do tego, żeby płaca rażąco nie przewyższała wkładu pracy? Jeżeli przecież pracodawca chce płacić pracownikowi dużo, a pracownik akceptuje dane warunki pracy, to przecież w myśl zasady uprzywilejowania pracownika wyrażonej w kodeksie pracy, powinno to być dozwolone, wręcz jest to propracownicze. Jednak na gruncie ubezpieczeń społecznych wygląda to zgoła inaczej. Dlaczego? Ponieważ w razie chęci skorzystania przez pracownika z ubezpieczenia, np. chorobowego, to państwo (czyli my podatnicy) a w jego imieniu ZUS będzie płacił wysokie zasiłki (przy wysokim, zdaniem ZUS często zbyt wysokim wynagrodzeniu). I tu rodzi się więc problem słusznego interesu pracownika a słusznego interesu budżetu państwa. Wydaje się, że sprawa jest bez wyjścia. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy rzeczywiście prawo jest nadużywane - a umowy zawierane są na naprawdę wysokie wynagrodzenia - często fikcyjnie, żeby za jakiś czas przejść na zasiłek - często macierzyński.

REKLAMA

Przełożenie pracy i uzyskanego za nią wynagrodzenia na składkę. Ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne

Da się zauważyć, że Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę, że choć przepisy prawa ubezpieczeń społecznych w swej warstwie literalnej odnoszą wysokość składek do wypłaconego wynagrodzenia, to w rzeczywistości odwołują się do takiego przełożenia pracy i uzyskanego za nią wynagrodzenia na składkę, które pozostaje w harmonii z poczuciem sprawiedliwości w korzystaniu ze świadczeń z ubezpieczenia, udzielanych z zasobów ogólnospołecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlatego też ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne jako dokonane z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu. Godziwość wynagrodzenia będąca jedną z zasad prawa pracy (art. 13 KP) w prawie ubezpieczeń społecznych zyskuje dodatkową wartość, bowiem na gruncie systemu ubezpieczeń istnieje silna potrzeba działania w granicach prawa wyznaczonych przez wymagający ochrony interes publiczny oraz zasadę solidarności ubezpieczonych

Czym jest godziwość wynagrodzenia i do czego ją odnosić?

Godziwość wynagrodzenia to sformułowanie nieostre, pewnego rodzaju klauzula generalna. Godziwość odnosi się tu nie tylko do potrzeb pracownika, ale również do świadomości społecznej oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej. W związku z tym nadmiernemu uprzywilejowaniu płacowemu pracownika, które w prawie pracy może odpowiadać swobodzie wynikającej z art. 353 zn. 1 KC, w prawie ubezpieczeń społecznych przypisuje się, w konkretnych okolicznościach, zamiar nadużycia świadczeń przysługujących z tego ubezpieczenia.

Chodzi też o to, aby wynagrodzenie rażąco nie przewyższało wkładu pracy, a składka nie przekładała się na świadczenie co do wysokości nienależne. W szczególności odnosi się to do wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, które nie są pochodną wkładu finansowego pracownika w system ubezpieczenia chorobowego, ale rekompensują wynagrodzenie za pracę utracone przez pracownika wskutek niezdolności do pracy z powodu choroby (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 18 marca 2015 r., I UK 223/14, OSNP 2017 nr 1, poz. 9; z dnia 4 marca 2021 r., II USKP 24/21, LEX nr 3158137).

Cel zawarcia umowy o pracę w postaci osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest sprzeczny z ustawą, ale nie może to oznaczać akceptacji dla nagannych i nieobojętnych społecznie zachowań oraz korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Jak da się zauważyć w licznych wyrokach: cel zawarcia umowy o pracę w postaci osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest sprzeczny z ustawą, ale nie może to oznaczać akceptacji dla nagannych i nieobojętnych społecznie zachowań oraz korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, przy zawarciu umowy o pracę na krótki okres przed zajściem zdarzenia rodzącego uprawnienie do świadczenia i ustaleniu wysokiego wynagrodzenia w celu uzyskania świadczeń obliczonych od tej podstawy. Taka umowa o pracę jest nieważna w części ustalającej wygórowane, nieusprawiedliwione rzeczywistymi warunkami świadczenia pracy wynagrodzenie jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 9 sierpnia 2005 r., III UK 89/05, OSNP 2006 nr 11-12, poz. 192; z dnia 18 października 2005 r., II UK 43/05, OSNP 2006 nr 15-16, poz. 251; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2024 r., II USK 128/23, LEX nr 3724583).

Ważne

Do naruszenia zasad współżycia społecznego w postaci świadomego zamiaru osiągania korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu, a więc do nadużycia świadczeń z ubezpieczania społecznego w związku z przyjętą wysokością wynagrodzenia w umowie o pracę dochodzi, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki, a mianowicie, gdy:

  • wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona ponad granicę płacy słusznej, sprawiedliwej, zapewniającej godziwe utrzymanie i przede wszystkim rażąco przewyższającej wkład pracy;
  • nastąpi tuż przed przewidywanym zajściem ryzyka ubezpieczeniowego.

Źródło: Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2025 r., sygn. III USK 35/25 oraz przywołane w tekście wyroki

Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
22 kwi 2026

Wdrażanie sztucznej inteligencji to dziś nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim transformacji ról zawodowych i zarządzania ryzykiem prawnym. O tym, jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom, rozmawiamy z Moniką Droździak, Supply Chain & Logistic Director w Sodexo Polska, w oparciu o raport „Gotowość na AI 2026".
Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA [Rozporządzenie]
21 kwi 2026

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS zaczynają obowiązywać od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA. Rozporządzenie określa aktualne formularze w załącznikach. Czy w terminach kwietniowych i majowych składa się dokumenty według nowych wzorów?

REKLAMA

Niesamowite, ilu pracowników nie otrzymuje wypłaty w terminie. Co można z tym zrobić?
21 kwi 2026

To niesamowite, że aż około 80% Polaków nie zawsze otrzymuje wynagrodzenia za pracę w terminie. Okazuje się, że najczęściej opóźnienia w wypłacie pensji występują w małych firmach. Co można z tym zrobić?
Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów
22 kwi 2026

Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców w Polsce dotyczy tylko wybranych firm. Fast trucki za granicą mają na celu ułatwienie pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Czy Polska pójdzie za przykładem Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii? Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów. Oto najnowsze informacje.
Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
21 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej.
1 lipca wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
22 kwi 2026

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.

REKLAMA

Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową
21 kwi 2026

GUS podał przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Wzrosło rok do roku o 6,6%. Spadło natomiast zatrudnienie. Jak eksperci oceniają poziom przeciętnej płacy? Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową.
Ranking nowoczesnych programów kadrowo-płacowych z wsparciem technicznym
20 kwi 2026

W dobie zmieniających się przepisów prawa, rosnących wymagań dotyczących ochrony danych osobowych oraz wszechobecnej cyfryzacji, prowadzenie kadr i płac w tradycyjnym arkuszu kalkulacyjnym zaczyna przypominać próbę sterowania nowoczesnym odrzutowcem za pomocą drewnianego wiosła. Choć Excel jest narzędziem genialnym w swojej prostocie, w obszarze HR i Payroll staje się on tykającą bombą zegarową.

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA