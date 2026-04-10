Bezpieczna redukcja wysokich kosztów pracy w 2026 r. o 20-25%. Wyrok Sądu Apelacyjnego (III AUa 1247/24)

Bezpieczna redukcja wysokich kosztów pracy w 2026 r. o 20-25%. Wyrok Sądu Apelacyjnego (III AUa 1247/24)

10 kwietnia 2026, 11:00
Czy benefity tokenowe to sposób na bezpieczną redukcję wysokich kosztów pracy w 2026 r.? Tak, potwierdził to wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lutego 2025 r. o sygn. akt III AUa 1247/24. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 20-25% kosztów pracy.

Bezpieczna redukcja wysokich kosztów pracy w 2026 r.

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej do 4 806 zł oraz zmasowane kontrole PIP i ZUS stawiają sektor MŚP pod ścianą. W realiach, w których kary za ryzykowne optymalizacje sięgają 90 tys. zł, rynkowym przełomem staje się model benefitów oparty na konstrukcji SoCap token. Legalność tej konkretnej architektury świadczeń została właśnie potwierdzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego (III AUa 1247/24), co otwiera nową drogę do bezpiecznej redukcji kosztów pracy.

Wyrok Sądu Administracyjnego sygn. akt III AUa 1247/24 - SoCap token

W obliczu rekordowego klina podatkowego, który w Polsce dla średnich wynagrodzeń realnie rośnie przez brak waloryzacji skali podatkowej, bezpieczną przystanią staje się sądowo potwierdzona architektura świadczeń niepieniężnych. Kluczowym argumentem dla CFO jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (III AUa 1247/24). Należy jednak podkreślić, że orzeczenie to nie dotyczy ogólnego mechanizmu tokenizacji, lecz bardzo konkretnej, zweryfikowanej struktury (tzw. SoCap token). Sąd potwierdził, że precyzyjnie zaprojektowane tokeny użytkowe o takim charakterze stanowią świadczenie niepieniężne, co definitywnie odcina je od podstawy wymiaru składek ZUS.

W praktyce oznacza to, że poprawnie zaprojektowane tokeny użytkowe (utility tokens) w tej konstrukcji są traktowane jako świadczenie niepieniężne - usługę lub dostęp, a nie gotówkę - i pozostają poza podstawą wymiaru składek ZUS. W efekcie model oparty na aktywach cyfrowych może zredukować całkowity koszt zatrudnienia (TCO) o ok. 20–25% wg szacunków ekspertów rynkowych.

Tylko system zgodny z konstrukcją objętą wyrokiem

Eksperci podkreślają, że wykorzystanie jednostkowego wyroku do budowania strategii płacowej wymaga zachowania rygorystycznych standardów compliance. Korzystanie z rozwiązań, które jedynie imitują sprawdzony model, może narażać zarządy na ryzyka karno‑skarbowe oraz kwestionowanie świadczeń przez ZUS. Legalność i bezpieczeństwo gwarantuje wyłącznie system zaprojektowany w sposób tożsamy z konstrukcją objętą wyrokiem.

Świadczenie dostępu do infrastruktury IT w formie tokenów

Choć koncepcja „Universal Basic Compute” nie jest jeszcze sformalizowana w polskim prawie, rynek adaptuje ją pod postacią „tokenized perks”. W dobie dominacji AI, dostęp do mocy obliczeniowej, chmury czy zaawansowanych narzędzi SaaS staje się realną wartością rynkową. Dla polskich firm oznacza to możliwość finansowania pracownikom realnych narzędzi - od licencji AI po specjalistyczne usługi SaaS - bez konieczności podnoszenia nominalnej pensji. Pracownicy w 2026 r. odrzucają „benefity wizerunkowe” na rzecz narzędzi zwiększających ich prywatny kapitał i produktywność. Świadczenie dostępu do infrastruktury IT w formie tokenów jest interpretowane jako rzeczywista usługa w ekosystemie firmy, co chroni je przed oskładkowaniem.

Model SoCap Bonus a MiCA

Przeniesienie tego przełomu prawnego na praktykę rynkową wymaga wdrożenia systemów w pełni zgodnych z unijnym rozporządzeniem MiCA. Przykładem takiej implementacji jest model SoCap Bonus, który jako obecnie jedyne rozwiązanie na rynku dysponuje prawomocnie potwierdzoną legalnością architektury tokenów (sygn. III AUa 1247/24). W praktyce czyni to ten system realną „tarczą finansową” dla firm pod presją rosnącej płacy minimalnej.

Rozwiązanie to opiera się na pełnej zgodności z MiCA, a nowoczesna architektura świadczeń pozwala na integrację cyfrowych benefitów z systemami kart płatniczych. Zapewnia to pracownikom realną płynność (cashback) i pełną kontrolę nad zgromadzonym kapitałem. Co istotne w dobie kryzysu systemu emerytalnego, środki te stanowią prywatną własność pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Tokenizacja - więcej netto dla pracownika

- Tokenizacja to dziś sprawdzona droga, by dać pracownikowi odczuwalny przyrost wartości netto, nie obciążając przy tym marży firmy nadmiarowymi składkami. Przestajemy rozmawiać o wizerunkowych dodatkach, a mówimy o nowej efektywności płacowej - tarczy finansowej dla zarządu - wskazuje Stanisław Iwaszkiewicz, ekspert rynku benefitów pozapłacowych i prezes SoCap Polska.

- Web3 przestaje być technologiczną ciekawostką, a staje się fundamentem nowoczesnego prawa pracy. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystają wyrok III AUa 1247/24 i ramy MiCA, zyskują podwójnie: tną klin podatkowy i budują lojalność talentów poprzez realny udział w cyfrowym ekosystemie firmy - dodaje Jakub Żak, Strateg Web3, Ekspert NowoczesnePrawoPracy.pl.

Autor: Jakub Żak - strateg Web3 i praktyk rynku kryptowalut. Ekspert portalu NowoczesnePrawoPracy.pl, specjalista MiCA i blockchain w gospodarce.

Kadry
