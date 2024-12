Resort pracy ogłosił: będzie wzór umowy o pracę, zlecenia, wypowiedzenia, porozumienia itd. Od 2025 r. będzie elektroniczny system zawierania i rozwiązywania umów

Resort pracy w ostatnich dniach oficjalnie już ogłosił, że trwają bardzo intensywne prace nad systemem elektronicznym, który w założeniu ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców, pracowników, pracodawców. Na czym polegają te naprawdę rewolucyjne zmiany w prawie pracy i nie tylko? Warto wiedzieć, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zogłasza oficjalnie, że już w 2025 r. zmiany zaczną obowiązywać!

rozwiń >

Elektroniczny system do zawierania i rozwiązywania umów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiadają za wdrożenie systemu, który umożliwi zawieranie umów w formie elektronicznej, poprzez specjalnie przygotowany rządowy system. To będzie istna rewolucja. Jak podaje resort pracy na swoich internetowych komunikatorach:

REKLAMA

Autopromocja

Z rozwiązania skorzystają mikroprzedsiębiorcy, podmioty zatrudniające nie więcej niż 9 osób niebędące mikroprzedsiębiorcami, rolnicy oraz osoby fizyczne (w tym rodzice).

Celem wprowadzanych zmian jest usprawnienie i podniesienie bezpieczeństwa zawierania i obsługi prostych umów w typowych sytuacjach (np. zatrudnienia niani, pomocy domowej, sprzedawcy, kierowcy, pracownika sezonowego).

System pozwoli w prosty i intuicyjny sposób na sporządzanie w oparciu o opracowane przez MRPiPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami , szablony: umów o pracę, umów zleceń, umów uaktywniających oraz dokumentów z umowami powiązanych, takich jak np.: aneksy, wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, świadectwa pra cy, itp.

Z poziomu systemu będzie możliwe z głoszenie pracownika/zleceniobiorcy/niani do ubezpieczenia (ZUS) oraz opodatkowania (KAS) . System zapewni ciągły dostęp do wytworzonych w nim dokumentów elektronicznych.

Z systemu będzie można skorzystać logując się za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na swoim koncie utworzonym w portalu www.praca.gov.pl , utrzymywanym i rozwijanym przez MRPiPS.

Ważne Prace nad systemem realizowane są we współpracy z Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt powstał z inicjatywy Mikołaj Tarasiuk, a obecnie prowadzonym pracom wdrożeniowym przewodzą Dr hab. Ewa Flaszyńska oraz Dariusz Wiater i Dorota Dołkowska z MRPiPS. Uruchomienie systemu przez MRPiPS planowane jest w połowie 2025 roku.

Po co elektroniczny system?

Pierwsze co się nasuwa myśląc po co resort pracy wdraża elektroniczny system, to kontrola! No i w gruncie rzeczy tak będzie. Przecież ktoś musi adminsirować tym systemem. Czy teraz zawieranie np. umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę będzie trudniejsze? Zdecydowanie tak. Teoretycznie system ma być po to, aby uniknąć dotychczasowych formalności i obowiązków administracyjnych (tj. zgłoszenie a później wyrejestrowanie z ZUS, naliczenie składek czy podatku dochodowego). Celem jednak podstawowym jest: ograniczenie skali zatrudnienia w tzw. „szarej strefie” poprzez nadzór i kontrolę nad zawieranymi umowami. Inne co się podaje to:

udostępnianie wzorów umów i informatyzacja oraz przechowywanie umów (uniknięcie tzw. papierologii i ochrona środowiska); przestrzeganie praw pracowniczych i praw osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych; udostępnianie dokumentacji; zintegrowanie m.in. z systemem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

Jakie umowy będą zawierane elektronicznie?

Projekt określa trzy główne typy umów, które byłyby zawierane, zmieniane jak i rozwiązywane elektronicznie, tj.

- umowa o pracę zawierana na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony;

- umowa zlecenia i o świadczenie usług;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- umowa uaktywniająca z nianią opiekującą się dzieckiem.

Kto może zawrzeć umowę?

Podmioty, które będą mogły zawierać taką umowę to:

- pracodawca lub zleceniodawca, który jest jest: mikroprzedsiębiorcą, rolnikiem, osobą fizyczną – nie będącą przedsiębiorcą;

- w ramach umowy uaktywniającej, gdy jedną ze stron umowy są rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Co zawiera system?

System zapewnia następujące funkcjonalności:

1) zawarcie umowy;

2) zmianę umowy;

3) obliczenie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi;

4) rozwiązanie umowy;

5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji:

a) w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników

b) osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o świadczenie usług

6) wydanie świadectwa pracy;

7) dostęp do dokumentacji pracowniczej i dokumentacji umowy.

Co umożliwia system?

Dodatkowo system umożliwia: obliczanie należności podatkowych pracownika, zleceniobiorcy, niani; przekazywanie do urzędu skarbowego informacji o zaliczkach, o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne pracownika, zleceniobiorcy albo niani; przekazanie do systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika, zleceniobiorcy albo niani.

Jak zawrzeć umowę?

Zawarcie umowy za pośrednictwem Systemu wymaga:

zgody stron umowy;

wprowadzenia do Systemu danych koniecznych do zawarcia umowy;

wypełnienia wzoru umowy udostępnionego w Systemie.

Zawarcie umowy za pośrednictwem Systemu następuje z chwilą opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym przez strony umowy.

Jakie dane są wymagane przy umowie o pracę zawieranej elektronicznie?

Wymagane do wprowadzenia przez pracodawcę dane to: dane pracownika, dane pracodawcy, rodzaj umowy, data zawarcia umowy, warunki pracy i płacy w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Oczywiście, zgodnie z wolą stron, w umowie mogą być zawarte dodatkowe postanowienia. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi umów pracownik, zleceniobiorca i niania wprowadzają do Systemu numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Dane te nie są udostępniane pracodawcy, zleceniodawcy albo rodzicom.

Ważne Minister właściwy do spraw pracy będzie administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Kto zapłaci za system?

Projekt zostanie sfinansowany w ramach limitów wydatków poszczególnych jednostek sektora finansów, w tym Funduszu Pracy. Koszt wytworzenia systemu został oszacowany na poziomie 5,5 mln zł. Jest to koszt planowany do poniesienia w latach 2023–2025.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Resort pracy zapowiedział, że system będzie uruchomiony w 2025 r., w połowie roku.