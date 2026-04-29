Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Większość Polaków nie boi się zwolnienia, ale nie wszyscy mają powody do spokoju. Oto nowe badanie

Większość Polaków nie boi się zwolnienia, ale nie wszyscy mają powody do spokoju. Oto nowe badanie

29 kwietnia 2026, 14:05
oprac. Łucja Orzeł
Większość Polaków nie boi się zwolnienia, ale nie wszyscy mają powody do spokoju. Oto nowe badanie
Większość Polaków nie boi się zwolnienia, ale nie wszyscy mają powody do spokoju. Oto nowe badanie
Możliwość utraty obecnej pracy za mało prawdopodobną uważa 40 proc. respondentów, a 34 proc. raczej nie liczy się z tym scenariuszem. Bezpieczeństwo zatrudnienia powiązane jest jednak z przewidywanym przez ankietowanych rozwojem sytuacji w ich zakładach pracy – wynika z badania CBOS.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało nastroje na rynku pracy w kwietniu.

Ocena sytuacji w miejscu pracy

Z badania wynika, że obecną sytuację w swoim miejscu pracy za dobrą uważa 60 proc. respondentów (wobec 61 proc. w marcu). Przeciwnego zdania jest 10 proc. ankietowanych (wobec 12 proc.), a brak sprecyzowanego zdania w tej kwestii ma 28 proc. (wobec 25 proc.). Odpowiedź trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi wybrało 2 proc. ogółu.

Kto ocenia swoją sytuację najgorzej?

Twórcy badania podkreślili, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, znacznie gorzej niż pozostali sytuację w swoim miejscu pracy oceniają pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym ich właściciele i pomagający im członkowie rodzin.

Niemal trzy piąte badanych (59 proc.) stwierdziło, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy pozostanie bez zmian. Pozytywne przewidywania w tej kwestii ma 22 proc. respondentów, a 13 proc. negatywne.

Zależność ocen od przewidywań

Prognozy rozwoju sytuacji w zakładach pracy badanych w ciągu najbliższego roku różnicuje wyraźnie ocena jej stanu obecnego. Wśród osób oceniających aktualną sytuację w swoich zakładach jako dobrą, odsetki prognoz optymistycznych oraz nieprzewidujących zmian są najwyższe (odpowiednio 26 proc. i 65 proc.), a najrzadziej spodziewane jest pogorszenie się sytuacji (6 proc.). Natomiast w grupie oceniających obecną sytuację negatywnie obserwujemy najwyższy udział prognoz pesymistycznych (47 proc.)” – wyjaśnili autorzy badania.

Ilu Polaków obawia się zwolnienia?

CBOS zapytało również ankietowanych, czy liczą się z możliwością utraty obecnej pracy. 74 proc., czyli tyle samo, ile w marcu, deklaruje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. W tej grupie zmienił się jednak odsetek osób, które możliwość utraty pracy uznają za mało prawdopodobną (z 34 proc. na 40 proc.), oraz tych, które raczej się z tym nie liczą (z 40 proc. na 34 proc.). Odsetek tych, którzy z taką możliwością raczej się liczą, zmalał z 20 proc. do 18 proc., a tych, którzy bardzo poważnie się z tym liczą, wzrósł z 4 proc. do 5 proc.

W kwietniu poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą pracy wiąże się przede wszystkim z przewidywaniem rozwoju sytuacji w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku” – podkreślili twórcy badania.

Wynika z niego, że wśród przewidujących pogorszenie ponad połowa (55 proc.) liczy się z możliwością utraty obecnej pracy, w tym 14 proc. bardzo poważnie bierze to pod uwagę.

Ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy

Ponadto, w porównaniu z marcem, nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zwiększyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub jej okolicy znalezienie pracy jest bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe (29 proc. wobec 26 proc. w marcu). Z 49 proc. do 46 proc. ubyło osób, które uważają, że można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Z 12 do 13 proc. wzrósł z kolei odsetek odpowiedzi, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę. 12 proc. badanych uchyliło się od oceny.

Zdaniem CBOS opinie w tej kwestii są związane z wielkością miejscowości, w której mieszkają badani. Im jest ona mniejsza, tym wyższy jest odsetek dostrzegających trudności ze znalezieniem zatrudnienia (od 12 proc. w co najmniej półmilionowych miastach do 39 proc. na wsi). Ponadto na trudności ze znalezieniem pracy w okolicy miejsca zamieszkania znacznie częściej wskazują kobiety (33 proc.) niż mężczyźni (24 proc.).

Badanie zrealizowano 9-19 kwietnia 2026 r. na próbie 944 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 18,6 proc. – CAWI).

