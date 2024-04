Jak rozwiązać umowę o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony

Czasy kiedy to umowa o pracę na czas nieokreślony mogła trwać bardzo długo, nawet po kilkadziesiąt lat (bo i z takimi umowami np. do 2050 r. można było się spotkać) - już dawno się skończyły. Ustawodawca przyznaje coraz większą ochronę osobom, które mają zawartą umowę na czas określony, a pracodawcy nie stronią już od umów na czas nieokreślony, bo wiedzą, że przy dłużej współpracy jest to nieuniknione. Dlaczego? Umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące, jednak jeżeli dodamy do tego jeszcze okres próbny jeżeli był - w maksymalnym wymiarze 3 miesiące, to łącznie jest to 36 miesięcy. Co ważne, w tym czasie mogą być zawarte tylko 3 umowy na czas określony. Jeżeli ww. limity, 36 miesięcy czy też 3 umów zostaną przekroczone - umowa automatycznie, ex lege (z mocy prawa) staje się umową na czas nieokreślony. Kolejnym aspektem ochrony co do umów na czas określony jest to, że trzeba podać przyczynę w sytuacji wypowiedzenia tej umowy.

Ważne Sądy potwierdzają ochronę dla umowy terminowej i zawarcie umowy na czas nieokreślony po upływie terminów Jak podaje w postanowieniu Sąd Najwyższy - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 lutego 2023 r., I PSK 48/22, poddane prawidłowemu osądowi bezprawne zawieranie długookresowych umów o pracę, zamiast prawidłowego zawarcia bezterminowych kontraktów prawa pracy, stanowi i uzasadnia interes prawny w ustaleniu zawarcia i obowiązywania umowy o pracę na czas nieokreślony już od daty zawarcia nielegalnych terminowych stosunków pracy. W trakcie obowiązywania kontestowanej umowy o pracę na czas określony pracownik ma zawsze interes prawny w ustaleniu zgodnego z prawem bezterminowego stosunku pracy w trybie powództwa o ustalenie (art. 189 KPC), jeżeli pracodawca potwierdził na piśmie zawarcie spornego rodzaju terminowej umowy o pracę (art. 29 § 2 KP). Niedopuszczalne jest zawieranie długoterminowych kontraktów prawa pracy z klauzulami wcześniejszego ich rozwiązywania za dwutygodniowym wypowiedzeniem w rozumieniu art. 58 KC w związku z art. 300 KP, w tym z pogwałceniem zakazu dyskryminacji (art. 183a KP) lub niezasługującym na ochronę nadużyciem prawa i zasad współżycia społecznego przez pracodawcę (art. 8 KP).

Ile może trwać umowa na czas określony? Są wyjątki, to trzeba wiedzieć

Umowa na czas określony może trwać więcej niż 33 miesiące (czy 36 z okresem próbnym) jak i i takich umów może być więcej niż 3 - jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy, tj.:

w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Mają na uwadze to, że pracodawcy będą wykorzystywali tego rodzaju umowy do tego, aby nie wiązać się z pracownikiem na czas nieokreślony, ostatni 4 punkt podlega weryfikacji PIP, dlaczego? Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Jak rozwiązać umowę o pracę na czas określony? Jak można zwolnić pracownika zatrudnionego na czas określony?

Generalnie istnieją trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Należy to zrobić na piśmie, dla celów dowodowych.

na mocy porozumienia stron. To najbardziej optymalny i polubowny sposób zakończenia stosunku pracy, ponieważ pracownik i pracodawca wspólnie porozumiewają się co do terminu rozwiązania umowy. Co do zasady nie można odwołać się od takiego porozumienia (chyba, że zaistnieją wady oświadczenia woli co do jego złożenia, np. wprowadzenia w błąd, przymus czy groźba. Jest to jednak trudne do udowodnienia).

przez oświadczenie jednej ze stron (pracownika czy pracodawcy), bez zachowania okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia , tzw. dyscyplinarka i natychmiastowe rozwiązanie umowy.

przez oświadczenie jednej ze stron (pracownika czy pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

Oczywiście trzeba też pamiętać o sytuacji, która dzieje się samoistnie, czyli, że umowa na czas określony rozwiązuje się sama, z upływem czasu, zdarzenia, okoliczności - na jaki została zawarta.

Czy przy umowie na czas określony przysługuje okres wypowiedzenia?

Tak, przy umowie o pracę na czas określony przysługuje okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Oczywiście strony mogą wydłużyć okres wypowiedzenia (jeżeli pracownik wykonuje pracę związaną z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie) czy też strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Czy można wypowiedzieć umowę na czas określony bez podania przyczyny?

Nie, należy podać przyczynę w rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, która była zawarta na czas określony. Co ważne, dotyczy to tylko pracodawcy! Ponieważ, to w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Jak wskazuje dr hab. M. Gładoch, w komentarzu do KP: