REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wypowiedzenie » Ochrona przed wypowiedzeniem » Kończą umowę bez podania przyczyny i nie przywracają do pracy - to legalne. Sąd ewentualnie zasądzi odszkodowanie. Co to za ustawa? Bo nie KP

Kończą umowę bez podania przyczyny i nie przywracają do pracy - to legalne. Sąd ewentualnie zasądzi odszkodowanie. Co to za ustawa? Bo nie KP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 10:52
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
kp
Kończą umowę bez podania przyczyny i nie przywracają do pracy - to legalne. Sąd ewentualnie zasądzi odszkodowanie. Co to za ustawa? Bo nie KP
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trudne do pomyślenia jest to, że mając umowę o pracę można być zwolnionym ot tak - bez podania przez pracodawcę przyczyny - nawet gdy dotyczy to sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czy też za wypowiedzeniem. A jednak! Jest to możliwe. Ba, istnieje ustawa, która wprost przewiduje taką regulację i jest to całkowicie akceptowalne zachowanie.

Większość osób zatrudnionych ma świadomość prawną co do tego, że jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę o pracę - ma obowiązek podania uzasadnienia, przyczyny swojej decyzji. A jednak nie - prawo pracy wcale nie ma tak bezwzględnie ochronnego charakteru jakby się wydawało - przynajmniej nie zawsze! Za chwilę szczegóły i podstawa prawna, z której wynika taki "potworek prawny" - a tymczasem jak jest w Kodeksie Pracy?

REKLAMA

REKLAMA

Czy w rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca musi podać przyczynę swojej decyzji?

Tak, zgodnie z Kodeksem Pracy istnieje prawny obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jak i przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, jak i określony. Skąd to wynika? Chodzi o przepis art. 30 § 4 KP: W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Ważne

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 lutego 2025 r., III PSK 159/24, teza:

Nie ma jednolitego, powszechnego wzorca prawidłowego wskazania pracownikowi przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Ocena, czy przyczyna ustania zatrudnienia została wskazana pracownikowi właściwie, to jest w sposób przewidziany w art. 30 § 4 KP, będzie wymagała rozważenia wszelkich okoliczności każdego konkretnego przypadku, w tym także, czy podane pracownikowi okoliczności są dla niego dostatecznie zrozumiałe.

Rozwiązanie uzasadnione i nieuzasadnione

Pojęcie „wypowiedzenie nieuzasadnione” jest przeciwieństwem wypowiedzenia zasadnego, to jest takiego, które ma ważne i rzeczywiste przyczyny. Przyczyny te mogą leżeć zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy albo też po obu stronach łącznie. Gdy chodzi o pracownika, mogą być przez niego zawinione lub niezawinione. Zawsze jednak ich ocena musi być powiązana z celem i istotą stosunku pracy w tym sensie, że jeżeli w umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 KP), to sprzeczne z celem stosunku pracy jest jego utrzymywanie wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać przyjętych na siebie obowiązków

Rozwiązanie umowy bez podania przyczyny - to zgodne z prawem. Kiedy?

Mając na uwadze powyższe, trudne do pomyślenia jest to, że mając umowę o pracę można być zwolnionym ot tak - bez podania przez pracodawcę przyczyny - nawet gdy dotyczy to sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak i za wypowiedzeniem. A jednak! Jest to możliwe. Ba, istnieje ustawa, która wprost przewiduje taką regulację i jest to całkowicie akceptowalne zachowanie. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 236, dalej jako: UAPT) - to regulacja prawna, z której wynika możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny.

REKLAMA

Kończą umowę bez podania przyczyny i nie przywracają do pracy - to legalne. Sąd ewentualnie zasądzi odszkodowanie. Co to za ustawa? Bo nie KP

Mając na uwadze art. 21 UAPT trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię, mianowicie na: wyłączenie stosowania Kodeksu pracy. I tak przepis art. 21 ust. 1 UAPT stanowi: "Do umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 251, art. 30 § 4, art. 38 § 1 i art. 45 § 1 Kodeksu pracy.".

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

"W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, a także gdy następuje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca tę decyzję. Dzięki wyłączeniu agencja nie musi podawać pracownikowi tymczasowemu powodów ustania zatrudnienia. Pracodawca użytkownik ma prawo zrezygnować z tej formy pracy przed upływem okresu jej wykonywania, wbrew poczynionym uprzednio uzgodnieniom i bez składania wyjaśnień, co samoistnie wpływa na relacje agencji z pracownikiem tymczasowym. Wymóg podawania przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia byłby niepraktyczny i nieodpowiadający specyfice pracy tymczasowej. Stąd pracownik wybierając ten rodzaj zatrudnienia powinien być świadomy mniejszej stabilności niż w przypadku standardowego stosunku pracy.". (zob. G. Spytek-Bandurska, [w:] K. Walczak (red.), Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, wyd. 1, 2025).

2. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi tymczasowemu nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy, pracownicy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części - do dnia zakończenia tego urlopu, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 39). W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 Kodeksu pracy.

Zatem jak widać, nie w każdej sytuacji trzeba podawać przyczynę rozwiązania umowy. Dotyczy to umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. W umowie o pracę strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron: 1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni; 2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie. Tak czy inaczej, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy, nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia.

POELCAMY: KODEKS PRACY 2026

Podstawa prawna

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 236)

Powiązane
14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026?
14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026?
W 2026 roku pracownik z najniższym wynagrodzeniem dostanie nawet ponad 14 tys. zł za rozwiązanie umowy. Skąd ta kwota?
W 2026 roku pracownik z najniższym wynagrodzeniem dostanie nawet ponad 14 tys. zł za rozwiązanie umowy. Skąd ta kwota?
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Komunikat ZUS: rusza wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2025 r.
21 sty 2026

Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS, ponad 10,5 mln formularzy trafi do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury czy zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS od 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego.
Pracownicy etatowi znaleźli się w gorszej sytuacji niż zleceniobiorcy i stracą finansowo. Chodzi o zmiany dotyczące stażu pracy. Dlaczego?
21 sty 2026

Wprowadzając zmiany w zakresie obliczania pracowniczego stażu pracy ustawodawca chciał wyrównać zakres uprawnień pracowników etatowych i zleceniobiorców oraz innych osób zarobkujących w różnych formach. Niespodziewanie jednak szala się przechyliła i to etatowcy znaleźli się w gorszej sytuacji.
Dzień wolny za święto, które przypada w niedzielę - nie tylko w sobotę. W 2026 r. dałoby to 3 dodatkowe dni wolne za 5 kwietnia, 3 maja i 1 listopada
21 sty 2026

Dodatkowe wolne nie tylko gdy święto wypada w sobotę ale i w niedzielę. Prace trwają w Sejmie, a w 2026 szykuje się wolne za 5 kwietnia, 3 maja i 1 listopada (niedziele). Wszystko zaczęło się od pytania: czy pracownik powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny, gdy święto państwowe wypadnie w niedzielę, nie tylko w sobotę?
800+ z automatu, bez wniosku: resort pracy ma projekt. Kiedy koniec uciążliwego obowiązku?
21 sty 2026

To totalna nowość: resort pracy opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (UDER106). Chodzi o działania deregulacyjne rządu i uproszczenia proceduralne. Czy już w 2026 r. to będzie koniec dla milionów rodzin uciążliwego obowiązku i wnioskowania w zakresie przyznawania świadczenia 800+ poprzez automatyczne odnawianie prawa do jego pobierania? Prace w toku - i miejmy nadzieję, że nie jest tak, że nie ma na nie widoku. Czy trzeba składać wniosek o 800+ od 1 lutego 2026?

REKLAMA

10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT
20 sty 2026

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.
Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
20 sty 2026

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Okazuje się jednak, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.
Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?
20 sty 2026

150 zł kwotowa waloryzacja i świadczenia obywatelskie - tak to możliwe, ale czy w marcu 2026? Poniżej przytaczamy ważne analizy w tym opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

REKLAMA

Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
20 sty 2026

Rewolucja w podróżach służbowych stanie się faktem? MRPiPS odpowie na postulat zmian w Kodeksie pracy. Czas dojazdu na miejsce pracy miałby być wliczany do czasu pracy, co dla milionów pracowników oznaczałoby potężne nadgodziny i wyższe wypłaty. Kto może zyskać najwięcej i dlaczego pracodawcy już teraz łapią się za głowy na taki pomysł? Wyjaśniamy nowe zasady, o które pyta w resorcie sejmowa komisja.
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA