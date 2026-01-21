Trudne do pomyślenia jest to, że mając umowę o pracę można być zwolnionym ot tak - bez podania przez pracodawcę przyczyny - nawet gdy dotyczy to sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czy też za wypowiedzeniem. A jednak! Jest to możliwe. Ba, istnieje ustawa, która wprost przewiduje taką regulację i jest to całkowicie akceptowalne zachowanie.

Większość osób zatrudnionych ma świadomość prawną co do tego, że jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę o pracę - ma obowiązek podania uzasadnienia, przyczyny swojej decyzji. A jednak nie - prawo pracy wcale nie ma tak bezwzględnie ochronnego charakteru jakby się wydawało - przynajmniej nie zawsze! Za chwilę szczegóły i podstawa prawna, z której wynika taki "potworek prawny" - a tymczasem jak jest w Kodeksie Pracy?

Czy w rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca musi podać przyczynę swojej decyzji?

Tak, zgodnie z Kodeksem Pracy istnieje prawny obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jak i przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, jak i określony. Skąd to wynika? Chodzi o przepis art. 30 § 4 KP: W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Ważne Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 lutego 2025 r., III PSK 159/24, teza: Nie ma jednolitego, powszechnego wzorca prawidłowego wskazania pracownikowi przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Ocena, czy przyczyna ustania zatrudnienia została wskazana pracownikowi właściwie, to jest w sposób przewidziany w art. 30 § 4 KP, będzie wymagała rozważenia wszelkich okoliczności każdego konkretnego przypadku, w tym także, czy podane pracownikowi okoliczności są dla niego dostatecznie zrozumiałe.

Rozwiązanie uzasadnione i nieuzasadnione

Pojęcie „wypowiedzenie nieuzasadnione” jest przeciwieństwem wypowiedzenia zasadnego, to jest takiego, które ma ważne i rzeczywiste przyczyny. Przyczyny te mogą leżeć zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy albo też po obu stronach łącznie. Gdy chodzi o pracownika, mogą być przez niego zawinione lub niezawinione. Zawsze jednak ich ocena musi być powiązana z celem i istotą stosunku pracy w tym sensie, że jeżeli w umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 KP), to sprzeczne z celem stosunku pracy jest jego utrzymywanie wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać przyjętych na siebie obowiązków

Rozwiązanie umowy bez podania przyczyny - to zgodne z prawem. Kiedy?

Mając na uwadze powyższe, trudne do pomyślenia jest to, że mając umowę o pracę można być zwolnionym ot tak - bez podania przez pracodawcę przyczyny - nawet gdy dotyczy to sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak i za wypowiedzeniem. A jednak! Jest to możliwe. Ba, istnieje ustawa, która wprost przewiduje taką regulację i jest to całkowicie akceptowalne zachowanie. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 236, dalej jako: UAPT) - to regulacja prawna, z której wynika możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny.

Kończą umowę bez podania przyczyny i nie przywracają do pracy - to legalne. Sąd ewentualnie zasądzi odszkodowanie. Co to za ustawa? Bo nie KP

Mając na uwadze art. 21 UAPT trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię, mianowicie na: wyłączenie stosowania Kodeksu pracy. I tak przepis art. 21 ust. 1 UAPT stanowi: "Do umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 251, art. 30 § 4, art. 38 § 1 i art. 45 § 1 Kodeksu pracy.".

Ważne "W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, a także gdy następuje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca tę decyzję. Dzięki wyłączeniu agencja nie musi podawać pracownikowi tymczasowemu powodów ustania zatrudnienia. Pracodawca użytkownik ma prawo zrezygnować z tej formy pracy przed upływem okresu jej wykonywania, wbrew poczynionym uprzednio uzgodnieniom i bez składania wyjaśnień, co samoistnie wpływa na relacje agencji z pracownikiem tymczasowym. Wymóg podawania przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia byłby niepraktyczny i nieodpowiadający specyfice pracy tymczasowej. Stąd pracownik wybierając ten rodzaj zatrudnienia powinien być świadomy mniejszej stabilności niż w przypadku standardowego stosunku pracy.". (zob. G. Spytek-Bandurska, [w:] K. Walczak (red.), Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, wyd. 1, 2025).

2. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi tymczasowemu nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy, pracownicy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części - do dnia zakończenia tego urlopu, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 39). W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 Kodeksu pracy.

Zatem jak widać, nie w każdej sytuacji trzeba podawać przyczynę rozwiązania umowy. Dotyczy to umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. W umowie o pracę strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron: 1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni; 2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie. Tak czy inaczej, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy, nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia.