Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową

GUS podał przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Wzrosło rok do roku o 6,6%. Spadło natomiast zatrudnienie. Jak eksperci oceniają poziom przeciętnej płacy? Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową.

Przeciętne wynagrodzenie - marzec 2026

Według najnowszego obwieszczenia prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9652,19 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2026 r.). Oznacza to wzrost rok do roku o 6,6%, a w stosunku do lutego tego roku o 5,7%. Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. było niższe o 0,1% niż w lutym tego roku i o 0,9% niż przed rokiem.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2026 r. ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2026 r. wyniosło 9278,19 zł.

Znana jest również kwota średniej płacy w I kwartale 2026 r. Wedle Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosło 9278,08 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 - koszty pracy rosną

- Lata 2025–2026 to dla polskiej gospodarki okres, w którym dynamika wynagrodzeń wyraźnie wyprzedza wzrost produktywności. Taki sytuacja prowadzi do systematycznego wzrostu jednostkowych kosztów pracy i rosnącej presji na marże przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to, że dotychczasowy model wzrostu naszej gospodarki - oparty w dużej mierze na dostępności relatywnie taniej pracy – zaczyna się wyczerpywać. - Dominik Laskowski, CEO i współzałożyciel autoMEE.

Powoli zbliżamy się do naturalnego sufitu produktywności osiąganej tradycyjnymi metodami organizacji pracy. Dalszy jej wzrost i utrzymanie konkurencyjności będzie w coraz większym stopniu uzależniony od skali wdrożeń technologicznych. Szczególne znaczenie będzie tu mieć automatyzacja oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Co istotne - presja płacowa nie dotyczy już wyłącznie stanowisk operacyjnych czy produkcyjnych. Coraz silniej uderza ona również w back-office, zwłaszcza w działy finansowo-księgowe. To kluczowa zmiana, ponieważ księgowość jest klasycznym przykładem obszaru działalności firmy o wysokim udziale kosztów stałych, dotychczas skalowanym głównie poprzez zwiększanie zatrudnienia. Jednocześnie wiele procesów będących jego esencją – takich jak przetwarzanie faktur, uzgadnianie danych czy raportowanie – ma charakter powtarzalny i oparty na regułach, co sprawia, że drzemie w nich olbrzymi potencjał do automatyzacji.

Presja płacowa i technologia

Presja płacowa zaczyna działać jak katalizator zmian technologicznych. W tym kontekście rola dyrektora finansowego ulega wyraźnej zmianie. CFO przestaje być wyłącznie strażnikiem kosztów, a staje się liderem transformacji efektywnościowej odpowiedzialnym za identyfikację i wdrażanie technologii, które poprawiają skalowalność organizacji przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Tym samym automatyzacja procesów i wykorzystanie AI przestają być inicjatywami „innowacyjnymi”, a stają się elementem podstawowej polityki kosztowej.

Wzrost wynagrodzeń a produktywność

Obserwowany rozdźwięk między wzrostem płac a produktywnością nie jest wyłącznie negatywną informacją. To również silny bodziec transformacyjny dla firm. To właśnie on może przyspieszyć adopcję technologii, w tym sztucznej inteligencji, szczególnie w obszarach takich jak księgowość i finanse. Firmy, które potraktują ten moment jako impuls do modernizacji, mogą nie tylko ochronić swoje marże, ale również zbudować trwałą przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach. A że przechodzimy już stopniowo z etapu deklaracji do działania pokazują najnowsze dane z raportu EY, wg których skumulowany odsetek firm, które wdrożyły lub są w trakcie wdrożenia rozwiązań AI, wzrósł z 62% w 2023 r. do 77% w 2025 r. Pytanie, w jakim stopniu przynoszą one wymierne, biznesowe korzyści.

Źródło: hagen