Od lipca praktykant zarobi nawet 8600 zł

Od lipca 2024 r. praktykant zarobi nawet 8600 zł. Ile zarabiają praktykanci? Ile wynosi wynagrodzenie praktykanta netto? Co powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką?

Zarobki praktykanta od lipca 2024

Praktyki regulowane są ustawą o praktykach absolwenckich. Dotyczą osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum i nie ukończyły 30. roku życia. Mogą odbywać się za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie. W przypadku ustalenia wynagrodzenia za praktyki należy mieć na uwadze przepisy tejże ustawy. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 ustawy o praktykach absolwenckich wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalną płacę ustala się na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

Praktykant zarobi nawet 8600 zł brutto

Zgodnie z przywołaną ustawą minimalne wynagrodzenie zmieniane jest corocznie z dniem 1 stycznia lub dwukrotnie w roku kalendarzowym - z dniem 1 stycznia i z dniem 1 lipca (tak jest właśnie w 2024 roku). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. najniższa krajowa wynosiła 4242,00 zł brutto. Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może zaoferować za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 4300,00 zł. Skoro praktykant może otrzymywać maksymalnie 2-krotność minimalnej płacy, do końca czerwca było to 8484,00 zł. Od lipca najwyższe wynagrodzenie praktykanta może opiewać na kwotę 8600,00 zł. Jest to kwota brutto.

Od lipca podwyżka maksymalnego wynagrodzenia dla praktykanta wzrasta o 116,00 zł.

Ile zarabiają praktykanci?

W praktyce bardzo rzadko praktykanci zarabiają maksymalną kwotę. Zwykle zgadzają się pracować za niższe wynagrodzenie w zamian za możliwość zdobycia doświadczenia w zawodzie, a nawet podejmują się praktyk bezpłatnych. Podpisując umowę o praktykę absolwencką, często świadczenia dla praktykanta ustalane jest na wysokość około 4000-5000 zł brutto.

Wynagrodzenie praktykanta netto od lipca 2024

Jak obliczyć wynagrodzenie praktykanta netto? Świadczenie wypłacane praktykantom nie podlega pod ubezpieczenia społeczne. Nie odprowadza się więc od niego składek ZUS. Co więcej, nie płaci się też składki zdrowotnej.

Czy z wynagrodzenia praktykanta pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Jeśli więc praktykant nie ukończył jeszcze 26 lat, z jego wynagrodzenia nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy. Wiadomo jednak, że praktykantem może być też starsza osoba – do 30 roku życia. W tym przypadku zaliczka (12%) będzie już pobierana, a więc wynagrodzenie netto będzie niższe.

Umowa o praktykę absolwencką

Umowa o praktykę absolwencką powinna być pisemna i musi zawierać następujące informacje:

rodzaj pracy;

czas praktyki;

tygodniowy wymiar czasu pracy;

wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odpłatna.

Umowę tę można zawrzeć maksymalnie na 3 miesiące.

Od tego, czy umowa jest odpłatna czy nie, zależy termin jej ewentualnego wypowiedzenia. Nieodpłatna praktyka może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, natomiast odpłatna praktyka może zostać rozwiązana wyłącznie na piśmie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.