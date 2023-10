Bezpieczne praktyki w przemyśle: Studium przypadku sukcesu w poprawie higieny i bezpieczeństwa pracy

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacji coraz bardziej kształtują codzienność zawodową Polaków. Ponad połowa osób, która z nich korzysta w pracy potwierdza, że ułatwia to codzienne obowiązki, a co dziesiąty z tej grupy zaznacza, AI zastąpiła go w wybranych zadaniach. III kwartał 2023 roku przynosi też lepsze nastroje wśród zatrudnionych: do 69 proc. wzrósł odsetek osób przekonanych, że gdyby zaszła taka potrzeba, to znajdą tak samo dobrą lub lepszą pracę.