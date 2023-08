Czy pracodawca musi kierować na wstępne badania lekarskie studentów odbywających u niego praktyki zawodowe

Przykład

Student uczelni technicznej, studiów inżynierskich I stopnia na kierunku budownictwo, ma zamiar zrealizować w trakcie przerwy wakacyjnej obowiązkowe praktyki zawodowe. Odbędą się one w przedsiębiorstwie budowlanym specjalizującym się we wznoszeniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W związku z tym pomiędzy firmą – organizatorem praktyk, a uczelnią techniczną zostanie zawarta umowa o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów. Przed przystąpieniem do jej podpisania właściciel przedsiębiorstwa budowlanego uzyskał informację, że powinien skierować studenta na wstępne badania profilaktyczne. Nie jest to prawda. To na placówce dydaktycznej, w tym przypadku – uczelni, spoczywa obowiązek wydania studentowi skierowania na wstępne profilaktyczne badania lekarskie. Na jego podstawie lekarz medycyny pracy przeprowadzi badanie i orzeknie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych studenta do odbywania studiów. Placówka dydaktyczna w ww. skierowaniu powinna również zawrzeć informację odnośnie do zakresu kształcenia oraz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktyk.