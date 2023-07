Pakiety medyczne. Czy pracownicy chcą dopłacać do opieki medycznej

Prawie dwie trzecie Polaków jest gotowa na wdrożenie partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia. Dla 83 proc. pracowników dopasowane pakiety medyczne są ważne, a 60 proc. chętnie dopłaci, aby otrzymać pakiety odpowiadające na ich potrzeby. Jednak tylko co czwarty pracodawca przeprowadza w firmie ankiety zdrowia, wynika z badania enel-med.

Ten pozapłacowy benefit pozytywnie wpływa na wizerunek pracodawców. Są oni lepiej postrzegani przez pracowników. W związku z tym Polacy nie tylko chętniej ich polecają, ale również są bardziej zmotywowani w pracy.

Autopromocja

– Firmy, aby zatrzymać najbardziej wartościowych członków zespołu, muszą mądrze wykorzystać dostępne na rynku benefity pozapłacowe i skonstruować taką ofertę, która wzmocni ich Employer Branding. Pakiety medyczne, które od wielu już lat świetnie sprawdzają się jako benefity, dziś przechodzą metamorfozę, ponieważ Polacy zarówno od swoich pracodawców jak i prywatnej opieki medycznej oczekują czegoś więcej. Nierzadko chcą pakietów premium, które lepiej odpowiadają na ich potrzeby, i jak wynika z naszego badania, są w stanie za to dopłacić. Jako społeczeństwo dojrzewamy do tzw. partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia – podkreśla Alina Smolarek, Dyrektorka HR Centrum Medycznego ENEL-MED.

Polacy chcą premium benefitów

Z badania enel-med wynika, że tylko 28 proc. pracodawców bada potrzeby swoich pracowników w zakresie pakietów medycznych. Częściej dzieje się to w dużych organizacjach niż w małych (odpowiednio 32 proc. vs. 26 proc.). A aż 83 proc. Polaków deklaruje, że chce dopasowanych do swoich potrzeb benefitów pozapłacowych. Szczególnie ważne jest to dla osób w wieku 25–34 lata (86 proc. wskazań).

Najważniejsze znaczenie ma dla Polaków jakość usług medycznych. Niemal 70 proc. badanych jest skłonna zapłacić więcej, jeśli pakiet będzie dopasowany do ich potrzeb. Nic więc dziwnego, że pracownicy dużą wagę przywiązują do tego, czy ich obecny lub potencjalny pracodawca oferuje opiekę medyczną. Aż 60 proc. osób jest gotowych partycypować w kosztach oferowanych przez pracodawców pakietów medycznych. Odsetek ten rośnie do 67 proc., jeśli w grę wchodzą również dodatkowe usługi stomatologiczne.

Dobrze dopasowana ochrona zdrowia wizytówką pracodawcy

Dopasowana opieka medyczna wpływa na wizerunek pracodawcy na rynku. W badaniu 77 proc. Polaków oceniło, że przedsiębiorcy oferujący dopasowany pakiet medyczny to pracodawcy, którzy lepiej dbają o pracowników. W ujęciu branżowym takie postrzeganie jest najbardziej widoczne w budownictwie (82 proc.), a najmniej w sektorze produkcyjnym (70 proc.).

Dopasowane pakiety medyczne to dla wielu pracowników powód do polecania innym osobom swojej firmy. Prawie 7 na 10 osób poleciłoby miejsce pracy, w którym ma się dostęp do oferty medycznej. Takie zdanie mają szczególnie mieszkańcy dużych miast (75 proc.) vs. średnich (65 proc.).

Aż 69 proc. pracowników deklaruje lepsze samopoczucie wynikające z posiadania pakietu medycznego w miejscu pracy. 71 proc. pracowników white collars (osób pracujących biurowo) zgadza się zdecydowanie z tym stwierdzeniem. Natomiast w sektorze IT 61 proc. Polaków jest podobnego zdania.

Dodatkowo badanie enel-med wykazało, że 65 proc. Polaków jest bardziej zmotywowanych i zaangażowanych, kiedy organizacja oferuje opiekę medyczną. W grupie tej jest więcej kobiet (69 proc. wskazań), niż mężczyzn (61 proc.).

Badanie zostało wykonane metodą CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby. Wielkość próby głównej N=601 w tym: wiek: 25–34 lat 50%, 35–45 lat 50%, płeć: kobiety 50%, mężczyźni 50%, reprezentatywność pod względem: wielkości miejscowości, regionu zamieszkania, typu zatrudnienia. Cały raport pt. „Rola pracodawcy w czasach nieustannych zmian – jak personalizować ofertę dla pracowników i wyjść naprzeciw ich potrzebom?” zrealizowany przez IR Center we współpracy z Centrum Medycznym ENEL-MED dostępny jest na stronie: https://ebook.enel.pl/badanie-pracownikow

