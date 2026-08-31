Wrzesień 2026. Pobierz kalendarz do druku [PDF]
REKLAMA
REKLAMA
Pobierz kalendarz września 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. We wrześniu jest 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zaplanuj kolejny miesiąc.
- Wrzesień 2026 - święta, dni wolne
- Wrzesień 2026 - ważne dni miesiąca
- Wrzesień 2026 - kalendarz do druku pdf
- Wrzesień - powiedzenia ludowe
Wrzesień 2026 - święta, dni wolne
Wrzesień to miesiąc liczący 30 dni. Nie występują w nim żadne święta ustawowo wolne od pracy. Wrześniowe dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny tygodniowo wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj tym dniem jest sobota. We wrześniu 2026 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Dni roboczych jest więc 22.
REKLAMA
REKLAMA
Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Wrzesień 2026 - ważne dni miesiąca
Jedynymi świętami wolnymi od pracy we wrześniu są niedziele. Żadna z nich nie jest handlowa. W kalendarzu zostały zaznaczone 3 daty, o których warto zapamiętać:
- 1 września 2026 r. (wtorek) - rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 oraz 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 23 września 2026 r. (środa) - pierwszy dzień astronomicznej jesieni
- 30 września 2026 r. (środa) - Dzień Chłopaka
Wrzesień 2026 - kalendarz do druku pdf
Pobierz kalendarz do druku w formacie pdf »
Wrzesień - powiedzenia ludowe
Każdy miesiąc roku wiąże się z licznymi powiedzeniami ludowymi odnoszącymi się do pogody, prac na polu i postaci świętych. Oto najbardziej popularne dotyczące września:
REKLAMA
Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
- Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
- Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
- Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
- Na Marii (8 i 12 września) pogodnie, będzie tak 4 tygodnie.
- Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
- Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
- Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
- Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
- Jeśli Maurycy (22 września) ma jasne lice, przyprowadza wnet nawałnice.
- Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
- Kleofas (25 września) gdy we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle rodzi.
- Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
- Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima.
- Deszcze na Michała (29 września), zima nietrwała.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA