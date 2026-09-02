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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?

Maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?

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02 września 2026, 13:38
ZUS
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Maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
Shutterstock

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Status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia 2026 r. Jednak maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?

31 sierpnia maturzyści przestali być uczniami

Po 31 sierpnia tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie przestają być uczniami. Dla wielu młodych ludzi oznacza to konieczność szybkich odwiedzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz u swojego pracodawcy z zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię czy do szkoły policealnej. Spóźnienie z dostarczeniem odpowiednich dokumentów może skutkować wstrzymaniem wypłaty renty rodzinnej lub oskładkowaniem umowy zlecenia.

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Maturzysta i renta rodzinna z ZUS

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych rentę rodzinną mają wypłacaną do końca sierpnia. Maturzyści, którzy wybierają się na studia, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS odpowiednie dokumenty. - Muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na pierwszy rok studiów. W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student złoży oświadczenie, że podejmie naukę. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy do ZUS zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i nauka – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

Kiedy renta rodzinna za wrzesień przepadnie?

Rzeczniczka podkreśla, że dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów na złożenie dokumentów. Jeśli przyszli studenci spóźnią się z wnioskiem do ZUS i wpłynie on dopiero w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z dokumentami. - Warto więc zadbać o formalności jak najszybciej, by zachować ciągłość przelewów z ZUS. Natomiast, jeśli nauka w szkole wyższej zostanie podjęta później, np. w listopadzie, to prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje – dodaje Kowalska-Matis.

Ważne

Uwaga! Jeżeli przyszły student po złożeniu oświadczenia we wrześniu, nie dostarczy do ZUS w październiku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia – rentę rodzinną za wrzesień będzie musiał zwrócić.

Praca na zleceniu a zwolnienie ze składek we wrześniu

Utrata statusu ucznia z końcem sierpnia wpływa również na sytuację młodych ludzi zatrudnionych na umowach zlecenie. Do 31 sierpnia są oni zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tej umowy. Od 1 września obowiązkowo podlegają wszystkim ubezpieczeniom. Jednak jest jeden wyjątek i są to osoby – zleceniobiorcy, które od 1 października rozpoczną studia wyższe. Według informacji podanych przez rzeczniczkę, młody zleceniobiorca, który od października zyska status studenta, musi jak najszybciej przedstawić swojemu pracodawcy zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia. Jeśli zrobi to we wrześniu – wówczas pozwoli to na ponowne zwolnienie z opłacania składek od września i wypłatę wyższego wynagrodzenia „na rękę”. – Wrzesień jest takim miesiącem przejściowym, w którym absolwent szkoły ponadpodstawowej nie jest już uczniem, ale nie ma jeszcze statusu studenta – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. Dlatego tak ważne jest, by przyszły student przedstawił zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, wówczas będzie uznawany przez ZUS za ucznia do 30 września i od jego umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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