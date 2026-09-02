Maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
REKLAMA
REKLAMA
Status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia 2026 r. Jednak maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
- 31 sierpnia maturzyści przestali być uczniami
- Maturzysta i renta rodzinna z ZUS
- Kiedy renta rodzinna za wrzesień przepadnie?
- Praca na zleceniu a zwolnienie ze składek we wrześniu
31 sierpnia maturzyści przestali być uczniami
Po 31 sierpnia tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie przestają być uczniami. Dla wielu młodych ludzi oznacza to konieczność szybkich odwiedzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz u swojego pracodawcy z zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię czy do szkoły policealnej. Spóźnienie z dostarczeniem odpowiednich dokumentów może skutkować wstrzymaniem wypłaty renty rodzinnej lub oskładkowaniem umowy zlecenia.
REKLAMA
REKLAMA
Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Maturzysta i renta rodzinna z ZUS
Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych rentę rodzinną mają wypłacaną do końca sierpnia. Maturzyści, którzy wybierają się na studia, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS odpowiednie dokumenty. - Muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na pierwszy rok studiów. W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student złoży oświadczenie, że podejmie naukę. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy do ZUS zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i nauka – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.
Kiedy renta rodzinna za wrzesień przepadnie?
Rzeczniczka podkreśla, że dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów na złożenie dokumentów. Jeśli przyszli studenci spóźnią się z wnioskiem do ZUS i wpłynie on dopiero w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z dokumentami. - Warto więc zadbać o formalności jak najszybciej, by zachować ciągłość przelewów z ZUS. Natomiast, jeśli nauka w szkole wyższej zostanie podjęta później, np. w listopadzie, to prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje – dodaje Kowalska-Matis.
Uwaga! Jeżeli przyszły student po złożeniu oświadczenia we wrześniu, nie dostarczy do ZUS w październiku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia – rentę rodzinną za wrzesień będzie musiał zwrócić.
Praca na zleceniu a zwolnienie ze składek we wrześniu
Utrata statusu ucznia z końcem sierpnia wpływa również na sytuację młodych ludzi zatrudnionych na umowach zlecenie. Do 31 sierpnia są oni zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tej umowy. Od 1 września obowiązkowo podlegają wszystkim ubezpieczeniom. Jednak jest jeden wyjątek i są to osoby – zleceniobiorcy, które od 1 października rozpoczną studia wyższe. Według informacji podanych przez rzeczniczkę, młody zleceniobiorca, który od października zyska status studenta, musi jak najszybciej przedstawić swojemu pracodawcy zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia. Jeśli zrobi to we wrześniu – wówczas pozwoli to na ponowne zwolnienie z opłacania składek od września i wypłatę wyższego wynagrodzenia „na rękę”. – Wrzesień jest takim miesiącem przejściowym, w którym absolwent szkoły ponadpodstawowej nie jest już uczniem, ale nie ma jeszcze statusu studenta – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. Dlatego tak ważne jest, by przyszły student przedstawił zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, wówczas będzie uznawany przez ZUS za ucznia do 30 września i od jego umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki.
REKLAMA
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA