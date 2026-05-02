Alarm w polskich firmach! obce służby infiltrują organizacje przez fałszywych pracowników. Rząd wydał pilne ostrzeżenie [PORADNIK]

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Alarm w polskich firmach: obce służby infiltrują organizacje przez fałszywych pracowników. Rząd wydał pilne ostrzeżenie i instruktaż

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 maja 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ataki socjotechniczne, grupy APT, rekrutacja pracowników, cyberbezpieczeństwo, weryfikacja kandydatów, HR, rekomendacja, infiltracja, KSC
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Brzmi jak z filmu, ale to nie żart: obce służby infiltrują polskie firmy, podszywając się pod kandydatów do pracy. Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa wydał pilną rekomendację dla działów HR. Takie mamy czasy, że teraz każdy rekruter musi wiedzieć, jak rozpoznać szpiega i na co uważać. Stawka: bezpieczeństwo państwa i wrażliwe dane firm.

rozwiń >

Rządowe ostrzeżenie: wrogie państwa atakują przez działy HR i rekrutacje pracowników

Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski wydał 28 kwietnia 2026 r. pilną rekomendację dla wszystkich podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Dokument ostrzega przed nowym typem zagrożenia: zaawansowane grupy hakerskie próbują infiltrować polskie organizacje, podszywając się pod zwykłych kandydatów do pracy.

REKLAMA

REKLAMA

To nie science fiction, ale rzeczywistość. Firmy i instytucje publiczne stały się celem wyrafinowanych ataków socjotechnicznych, za którymi stoją służby wrogich państw. Docelową grupą narażoną na atak są podmioty z KSC, ale również inne przedsiębiorstwa nie mogą czuć się bezpiecznie.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - NOWE ZASADY I PROCEDURY

Grupy APT w roli kandydatów – nowa strategia cyberprzestępców na infiltrację

Grupy APT (Advanced Persistent Threat) to zaawansowane zespoły hakerskie, specjalizujące się w długofalowych cyberatakach, często powiązane ze służbami specjalnymi obcych państw. Dotychczas działały głównie przez phishing czy exploity – teraz zmieniły taktykę.

Jak wskazuje rekomendacja rządowa, grupy te zaczęły "na szerszą skalę stosować metody związane z próbą przeniknięcia do podmiotu osoby rekrutującej się jako pracownik". W praktyce oznacza to, że na rozmowę kwalifikacyjną może zgłosić się profesjonalny szpieg, którego celem jest dostęp do systemów IT i kradzież wrażliwych danych. Przeniknięcie takiej osoby do struktur organizacji "wiąże się ze szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa oraz samego zaatakowanego podmiotu" – ostrzega dokument.

REKLAMA

Rozmowa kwalifikacyjna jako pole bitwy w wojnie hybrydowej – na co zwracać uwagę?

Pełnomocnik wydał szczegółowe zalecenia dla działów HR. Pierwsza linia obrony to proces rekrutacyjny. Rekomendacja wskazuje konkretne czerwone flagi i sposoby zapobiegania. Jak to zrobić?

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Prowadzić rozmowy wyłącznie z włączoną kamerą. Rekruterzy muszą zwracać uwagę na nienaturalne pauzy, opóźnienia i nagłe wyciszenia mikrofonu w momentach, gdy kandydat powinien odpowiadać. To może oznaczać, że osoba po drugiej stronie ekranu korzysta z promptera lub otrzymuje instrukcje od kogoś z zewnątrz.
  2. Weryfikować historię zatrudnienia bezpośrednio u poprzednich pracodawców – nie wystarczy CV ani profil LinkedIn, które mogą być sfałszowane lub przejęte.
  3. Przy rolach o podwyższonym ryzyku, takich jak administratorzy IT, analitycy bezpieczeństwa czy programiści z dostępem do wrażliwych systemów, zaleca się weryfikację tożsamości na żywo – osobiście lub z wykorzystaniem zaawansowanych metod biometrycznych.

Pierwsze tygodnie – dosłowny okres próbny dla obu stron: czy to atak socjotechniczny?

Nawet jeśli kandydat przeszedł rekrutację, czujność nie może osłabnąć. Rekomendacja wskazuje na kluczowy okres: pierwsze tygodnie pracy. Co zwłaszcza wtedy robić i na co zwrócić szczególną uwagę? Poradnik zaleca, aby:

  1. Poprosić nowego pracownika o odczytanie numeru seryjnego urządzenia, z którego korzysta – to prosty sposób na potwierdzenie, że faktycznie ma fizyczny dostęp do sprzętu, a nie pracuje zdalnie z ukrytej lokalizacji.
  2. Monitorować aktywność pod kątem nietypowych godzin pracy. Jeśli pracownik loguje się w nocy lub w weekendy, to sygnał ostrzegawczy.
  3. Kluczowa zasada: nadawać uprawnienia stopniowo (least privilege) i uważnie obserwować próby eskalacji uprawnień. Nowy pracownik nie powinien od razu mieć dostępu do wszystkich systemów.

Fałszywe spotkania wideo – nowa broń cyberszpiegów. Naprawdę trzeba zadbać o cyberbezpieczeństwo

Ataki nie ograniczają się do rekrutacji. Grupy APT wykorzystują również spotkania wideo do infekowania systemów. Trzeba uważać na spotkaniach online. Na co?

  1. Weryfikować domeny linków do spotkań. Prawidłowe adresy do najpopularniejszych komunikatorów to zoom.us i teams.microsoft.com. Każda inna domena – np. teamslivc[.]com, ms-meet[.]xyz, micrusoft[.]us – to sygnał alarmowy.
  2. Jeśli podczas spotkania wystąpią "problemy z dźwiękiem", a rozmówca proponuje "aktualizację" wymagającą pobrania pliku lub wklejenia komendy w terminalu – natychmiast przerwać połączenie. To klasyczna pułapka.
  3. Atakujący mogą kontaktować się z przejętych kont osób, które ofiara zna. Sam fakt, że wiadomość pochodzi od znajomego, nie gwarantuje bezpieczeństwa.

Konferencje branżowe jako pole rekrutacji dla APT - to wcale nie film szpiegowski, ale nowa rzeczywistość

Rekomendacja ostrzega również przed zagrożeniami podczas konferencji i eventów branżowych:

  1. Kontakty nawiązane osobiście nie są automatycznie wiarygodne. Należy weryfikować firmy i osoby proponujące współpracę techniczną lub integrację z systemami.
  2. Nie otwierać projektów z nieznanych repozytoriów, nie instalować aplikacji dystrybuowanych poza oficjalnymi kanałami, nawet jeśli prosi o to "partner biznesowy" poznany na prestiżowej konferencji.
  3. Atakujący budują wiarygodność przez formalne procedury – dokonują wpłat, przechodzą onboarding, by uśpić czujność. Dlatego trzeba stosować zasadę minimalnych uprawnień również wobec kontrahentów.

Programiści i badacze bezpieczeństwa są w szczególnym niebezpieczeństwie

Dokument rządowy zwraca uwagę na szczególnie narażoną grupę: pracowników technicznych, programistów, analityków bezpieczeństwa i badaczy.

  1. Oferty pracy mogą być generowane przez AI na podstawie ich publikacji i aktywności online – to spersonalizowane kampanie rekrutacyjne, które są w rzeczywistości pułapkami.
  2. Traktować z ostrożnością niezamówione oferty, jeśli pochodzą z darmowych skrzynek email, odwołują się do firm niemożliwych do zweryfikowania lub kierują na strony zarejestrowane w ostatnich dniach.
  3. Przy analizie nieznanych projektów i narzędzi od osób spoza organizacji stosować izolowane środowiska – nigdy nie uruchamiać nieznanego kodu na produkcyjnych systemach.

Co zrobić po wykryciu infiltracji – procedura alarmowa

W przypadku podejrzenia incydentu rekomendacja nakazuje błyskawiczną reakcję:

  1. Niezwłocznie zablokować konto i dostęp do wszystkich systemów.
  2. Przeprowadzić szczegółową analizę: historia logowań, używane narzędzia, ostatnie działania na repozytoriach i w systemach.
  3. Skontaktować się z właściwym CSIRT – CISRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON lub sektorowym zespołem reagowania na incydenty – aby skonsultować sytuację i zlecić profesjonalną analizę.

Współpraca międzyinstytucjonalna w odpowiedzi na zagrożenie

Rekomendacja powstała we współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, CSIRT KNF oraz CSIRT NASK. Jak podaje rekomendacja, szersze informacje dostępne są w raporcie CSIRT KNF pt. "Socjotechnika grup APT w procesach rekrutacyjnych i relacjach biznesowych".

Rekomendacja ma podstawę prawną, więc sprawa jest poważna - nie jest to tylko kolejny prasowy komunikat. Wydana została na podstawie art. 67a ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i jest skierowany do wszystkich podmiotów KSC, ale jej zalecenia powinny wdrożyć również firmy prywatne – zwłaszcza te zatrudniające specjalistów IT i przetwarzające wrażliwe dane.

W dobie hybrydowej pracy i zdalnych rekrutacji działy HR stały się nieoczekiwaną linią frontu w wojnie cybernetycznej. Czujność rekruterów może zdecydować o bezpieczeństwie całej organizacji.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Powiązane
To już oficjalne: znamy datę obowiązywania programu CPN obniżającego VAT i akcyzę – wkrótce czeka nas zaskoczenie przy dystrybutorze
To już oficjalne: znamy datę obowiązywania programu CPN obniżającego VAT i akcyzę – wkrótce czeka nas zaskoczenie przy dystrybutorze
Już wszystko wiadomo z KSC i dyrektywą NIS2? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie podało, które podmioty podlegają nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Już wszystko wiadomo z KSC i dyrektywą NIS2? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie podało, które podmioty podlegają nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Od 7 maja obowiązkowa rejestracja w nowym wykazie - brak wpisu to naruszenie przepisów, grożą potężne kary
Od 7 maja obowiązkowa rejestracja w nowym wykazie - brak wpisu to naruszenie przepisów, grożą potężne kary
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?
Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?

REKLAMA

Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.
Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem
30 kwi 2026

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.
Alarm w polskich firmach: obce służby infiltrują organizacje przez fałszywych pracowników. Rząd wydał pilne ostrzeżenie i instruktaż
02 maja 2026

Brzmi jak z filmu, ale to nie żart: obce służby infiltrują polskie firmy, podszywając się pod kandydatów do pracy. Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa wydał pilną rekomendację dla działów HR. Takie mamy czasy, że teraz każdy rekruter musi wiedzieć, jak rozpoznać szpiega i na co uważać. Stawka: bezpieczeństwo państwa i wrażliwe dane firm.
Po 30 czerwca 2026 r. sytuacja kobiet na rynku pracy się poprawi! Wchodzi w życie Dyrektywa Women on Boards
02 maja 2026

Duże polskie spółki mają czas do 30 czerwca na spełnienie unijnego wymogu minimum 33-procentowego udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych, wynikającego z dyrektywy Women on Boards. Tymczasem na koniec 2025 roku odsetek ten wynosił zaledwie 19,9 proc. Oznacza to bardzo dużą lukę, którą trzeba będzie uzupełnić w ekstremalnie krótkim czasie. Czy i ewentualnie jak poprawi się sytuacja kobiet na rynku pracy?

REKLAMA

Wiadomość na 1 maja (Święto Pracy): bezrobocie rośnie, liczba ofert pracy załamuje się, a zatrudnienie spada – rynek pracy w Polsce w wyraźnie słabszej kondycji
01 maja 2026

Początek 2026 roku przyniósł wyraźne pogorszenie sytuacji na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia wzrosła do 6,1%, czyli o 0,7 punktu procentowego rok do roku, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 956,2 tys. osób. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w lutym do 6,71 mln osób (-0,8% r/r), a liczba ofert pracy w urzędach pracy skurczyła się o 67% rok do roku, do 21,7 tys. W tym samym czasie skala zapowiadanych zwolnień grupowych wzrosła o 50%, co potwierdza narastającą presję restrukturyzacyjną w gospodarce.
Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?
30 kwi 2026

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy? Jakie są przepisy w tej kwestii? Od dnia 5 lipca 2025 r. mamy nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA