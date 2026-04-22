REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 13:59
[Data aktualizacji 22 kwietnia 2026, 14:12]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
wypadek budowa wypadek przy pracy choroba zawodowa ZUS jednorazowe odszkodowanie
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.

ZUS przyznaje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

REKLAMA

REKLAMA

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje:

  • ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego).

Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, przysługuje ono w następującej wysokości:

  • 18-krotności przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko,
  • 9-krotności przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

Decyzję o przyznaniu odszkodowania lub odmowie jego przyznania wydaje ZUS.

REKLAMA

Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do ZUS:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
  • protokół powypadkowy wraz z dokumentacją,
  • sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy i wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Oceny dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Decyzję przyznającą lub odmawiającą prawa do świadczenia ZUS wydaje w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Kiedy ZUS nie przyzna odszkodowania

Przepisy określają sytuacje, gdy pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie. Jednorazowego odszkodowania nie będzie, jeśli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Odszkodowania nie otrzyma także pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to jednak wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Wysokość jednorazowego odszkodowania

W roku składkowym obowiązującym od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 31162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 31162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 160264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 80132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 160264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 160264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 31162 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 80132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Podstawa prawna

  • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1644)
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2026 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. (M.P. z 2026 r. poz. 292)

Powiązane
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?
Polska szykuje się na najgorsze. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny, jakie dokumenty zabrać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
Jak skutecznie zawalczyć o podwyżkę?
22 kwi 2026

Każdy z nas chciałby godziwie zarabiać. Jednak co oznacza owa: "godziwość". Dla pracownika godziwość może być zgoła czymś innym niż dla pracodawcy. Dla jednej osoby godziwe będzie minimalne wynagrodzenie a dla drugiej już nie 4800 zł a 8000 zł. Sprawa jest bardzo indywidualna i zależna od stanowiska, kwalifikacji, doświadczenia, stażu pracy i wielu innych czynników. To ważny aspekt, bo najnowsze badania pokazują, że samoocena 3 na 4 Polaków zależy od wysokości wynagrodzenia. Jak zatem skutecznie zawalczyć o podwyżkę? Szczególnie w dobie zbliżającego się terminu implementacji dyrektywy o jawności płac.
Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
22 kwi 2026

Wdrażanie sztucznej inteligencji to dziś nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim transformacji ról zawodowych i zarządzania ryzykiem prawnym. O tym, jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom, rozmawiamy z Moniką Droździak, Supply Chain & Logistic Director w Sodexo Polska, w oparciu o raport „Gotowość na AI 2026".

REKLAMA

Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
22 kwi 2026

Wielu zastanawia się czy zgodne z prawem jest zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Czy narusza to zasady współżycia społecznego i jest nadużyciem prawa podmiotowego? Rzeczywiście sprawa może wydawać się kontrowersyjna, ale judykatura wypowiada się dość jasno. Generalnie, ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne. W tym kontekście mówi się o nadmiernym uprzywilejowaniu płacowym pracownika. Ale co w takim razie z zasadą swobody umów? Temat jest niezwykle wielowątkowy.

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA [Rozporządzenie]
21 kwi 2026

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS zaczynają obowiązywać od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA. Rozporządzenie określa aktualne formularze w załącznikach. Czy w terminach kwietniowych i majowych składa się dokumenty według nowych wzorów?
Niesamowite, ilu pracowników nie otrzymuje wypłaty w terminie. Co można z tym zrobić?
21 kwi 2026

To niesamowite, że aż około 80% Polaków nie zawsze otrzymuje wynagrodzenia za pracę w terminie. Okazuje się, że najczęściej opóźnienia w wypłacie pensji występują w małych firmach. Co można z tym zrobić?
Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów
22 kwi 2026

Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców w Polsce dotyczy tylko wybranych firm. Fast trucki za granicą mają na celu ułatwienie pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Czy Polska pójdzie za przykładem Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii? Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów. Oto najnowsze informacje.

REKLAMA

Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
21 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej.
1 lipca wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
22 kwi 2026

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA