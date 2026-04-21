Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia

21 kwietnia 2026, 11:42
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
podwyżki podmiot medyczny pracownicy wynagrodzenie zasadnicze dodatki do wynagrodzenia umowa o pracę
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
REKLAMA

REKLAMA

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.

Od 1 lipca podwyżka wynagrodzenia zasadniczego

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia ustalane są zgodnie z przepisami o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Podmioty lecznicze każdego roku na dzień 1 lipca dokonują podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
  • pracowników wykonujących zawód medyczny,
  • pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Metoda ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników jest dosyć specyficzna i polega na zastosowaniu tzw. współczynników pracy. Współczynniki różnią w zależności od grupy zawodowej, do której należy pracownik, i są dostosowane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów medycznych

Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych wzrosną od 1 lipca i nie mogą być niższe niż:

  1. 12910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł) w przypadku lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45),
  2. 11485,59 zł (wzrost o 931,17 zł) dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 1,29),
  3. 10595,23 zł (wzrost o 858,98 zł) dla lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji (współczynnik pracy 1,19),
  4. 7772,63 zł (wzrost o 685,75 zł) w przypadku stażysty (współczynnik pracy 0,95),
  5. 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł) dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, technika elektroradiologa, psychologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik pracy 1,02),
  6. 8369,34 zł (wzrost o 678,52 zł) dla fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, technika elektroradiologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, technika analityki medycznej, technika elektroradiologa z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarki albo położnej z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 0,94),
  7. 7036,28 zł (wzrost o 882,57 zł) dla innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego (współczynnik pracy 0,86),
  8. 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł) w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik pracy 1),
  9. 6944,77 zł (wzrost o 563,03 zł) dla pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik pracy 0,78),
  10. 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł) w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik pracy 0,65).

Jak sprawdzić grupę zawodową, od której zależy wysokość podwyżki

O tym, do jakiej grupy należy pracownik i w związku z tym jaką otrzyma podwyżkę decyduje treść jego umowy o pracę. W umowie:

REKLAMA

  • pracownika wykonującego zawód medyczny,
  • pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny

powinno być wskazane, do której grupy zawodowej jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych będzie miał wpływ na wysokość dodatków do wynagrodzenia, na przykład dodatku stażowego lub dodatku za pracę w nocy. Są one obliczane na podstawie wynagrodzenia zasadniczego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2139)
Autopromocja

REKLAMA

REKLAMA

Kadry
Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców: fast track w Polsce dot. tylko wybranych firm. Najnowsze informacje
21 kwi 2026

Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców w Polsce dotyczy tylko wybranych firm. Fast trucki za granicą mają na celu ułatwienie pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Czy Polska pójdzie za przykładem Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii? Oto najnowsze informacje.
Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
21 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
21 kwi 2026

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.
Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową
21 kwi 2026

GUS podał przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 r. Wzrosło rok do roku o 6,6%. Spadło natomiast zatrudnienie. Jak eksperci oceniają poziom przeciętnej płacy? Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową.

REKLAMA

ZUS płaci prawie 1,5 tys. zł na te choroby. Sprawdź czy możesz uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy
20 kwi 2026

ZUS płaci prawie 1,5 tys. zł na te choroby w ramach renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a w przypadku całkowitej niezdolności do pracy wypłaca około 1980 zł. Sprawdź czy możesz uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy.
Czy pokolenie wychowane ze sztuczną inteligencją (AI) zmieni rynek pracy?
21 kwi 2026

Czy pokolenie wychowane ze sztuczną inteligencją (AI) zmieni rynek pracy? Tak. Najstarsi przedstawiciele pokolenia Alfa są jeszcze uczniami, jednak z punktu widzenia pracodawców ich wejście na rynek pracy nie jest wcale odległą perspektywą. Czekające na nich środowisko zawodowe będzie jednocześnie bardziej cyfrowe, silniej zautomatyzowane i będzie funkcjonowało pod jeszcze większą presją demograficzną niż dziś. To rodzi pytanie – jakimi będą pracownikami?
Pracodawca w trudnej sytuacji ekonomicznej może nie wpłacać na PPK [Przykłady]
20 kwi 2026

Czy pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji może nie wpłacać na PPK? Finansowana przez pracodawcę wpłata podstawowa do PPK wynosi zawsze 1,5% wynagrodzenia uczestnika tego programu. W przepisach przewidziano sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK. Kiedy ma to miejsce? Oto przykłady.
Symbol 11-I w orzeczeniu. Co oznacza w 2026 roku?
20 kwi 2026

Orzeczenie zawiera szereg istotnych elementów m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Jedynym z takich kodów jest 11-I. Co on oznacza? Czy w 2026 roku pacjent z takim kodem może liczyć na szczególne uprawnienia? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.

REKLAMA

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Już teraz tworzy CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata
20 kwi 2026

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Sprawdza się w tej roli doskonale. Już teraz tworzy profesjonalne CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata. Proces rekrutacji zmienia się na dobre dzięki sztucznej inteligencji.
Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola
20 kwi 2026

Czy nadgodziny może są także w zadaniowym systemie czasu pracy? Ważna jest kontrola pracowników wykonujących pracę całkowicie zdalnie lub hybrydowo. Praca po godzinach może skutkować także przemęczeniem pracowników.
REKLAMA