W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.

Od 1 lipca podwyżka wynagrodzenia zasadniczego

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia ustalane są zgodnie z przepisami o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Podmioty lecznicze każdego roku na dzień 1 lipca dokonują podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego:

pracowników wykonujących zawód medyczny ,

, pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Metoda ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników jest dosyć specyficzna i polega na zastosowaniu tzw. współczynników pracy. Współczynniki różnią w zależności od grupy zawodowej, do której należy pracownik, i są dostosowane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów medycznych

Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych wzrosną od 1 lipca i nie mogą być niższe niż:

12910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł) w przypadku lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45), 11485,59 zł (wzrost o 931,17 zł) dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 1,29), 10595,23 zł (wzrost o 858,98 zł) dla lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji (współczynnik pracy 1,19), 7772,63 zł (wzrost o 685,75 zł) w przypadku stażysty (współczynnik pracy 0,95), 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł) dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, technika elektroradiologa, psychologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik pracy 1,02), 8369,34 zł (wzrost o 678,52 zł) dla fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, technika elektroradiologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, technika analityki medycznej, technika elektroradiologa z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarki albo położnej z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 0,94), 7036,28 zł (wzrost o 882,57 zł) dla innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego (współczynnik pracy 0,86), 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł) w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik pracy 1), 6944,77 zł (wzrost o 563,03 zł) dla pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik pracy 0,78), 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł) w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik pracy 0,65).

Jak sprawdzić grupę zawodową, od której zależy wysokość podwyżki

O tym, do jakiej grupy należy pracownik i w związku z tym jaką otrzyma podwyżkę decyduje treść jego umowy o pracę. W umowie:

pracownika wykonującego zawód medyczny,

pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny

powinno być wskazane, do której grupy zawodowej jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych będzie miał wpływ na wysokość dodatków do wynagrodzenia, na przykład dodatku stażowego lub dodatku za pracę w nocy. Są one obliczane na podstawie wynagrodzenia zasadniczego.

