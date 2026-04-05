Strona główna » Kadry » Wiadomości » Tydzień po Wielkanocy - nowe święto. Czy za niedzielę 12.04.2026 będzie dodatkowy dzień wolny od pracy i kolejny długi weekend

Tydzień po Wielkanocy - nowe święto. Czy za niedzielę 12.04.2026 będzie dodatkowy dzień wolny od pracy i kolejny długi weekend

05 kwietnia 2026, 21:46
Zbigniew Biskupski
Długi weekend kwietniowy - czy jest możliwy dzięki ustanowieniu nowego święta 12 kwietnia
Nowe święto 12 kwietnia to niedziela, ale w przyszłości może być bazą do kolejnego długiego weekendu?
Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.

Przy okazji wróciła dyskusja czy za święto przypadające w niedzielę powinien być dodatkowy dzień wolny jak pracy, jak teraz jest w sobotę.
Wiadomo, dlaczego nowe święto ma przypadać akurat 12 kwietnia, bo o tym głośno mówiło się przy uchwalaniu ustawy.
Ponad sto lat temu, w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku w Polsce, która dopiero co odzyskała niepodległość odbył się Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów RP. Wydarzenie to zapoczątkowało działalność organizacji starającej się o zagwarantowanie wsparcia wszelkim weteranom walki o wolność.

Czy każde święto daje dzień wolny od pracy - jak jest 12 kwietnia

Polski parlament uznał, iż ta grupa społeczna, ze względu na ich wysiłki i poświęcenie zasługuje na uhonorowanie w postaci święta państwowego. Jednocześnie posłowie, a w ślad za nimi senatorowie, którzy zatwierdzali ustawę uznali, iż będzie to oficjalne święto państwowe, ale symboliczne.
W konsekwencji nie dokonali zmian w innej ustawie – o dniach ustawowo wolnych od pracy i w wykazie takich dni nie pojawiła się nowa data – 12 kwietnia.

12 kwietnia nowe święto: nie każde święto to dzień wolny od pracy – dlaczego

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce nie wystarczy, że określony dzień jest obchodzony jako świąteczny. By w konsekwencji był on także dniem wolnym od pracy, musi być wyszczególniony w specjalnej ustawie, korespondującej z ustawą Kodeks pracy.
W ostatnim czasie panuje w polskim parlamencie swoista moda na ustanawianie kolejnych świąt państwowych, ale żadne z nich nie jest dodatkowo ustanawiane jako dzień ustawowo wolny od pracy.

Ostatnim przypadkiem zwiększenia liczby dni ustawowo wolnych od pracy było ustanowienie takim dniem Wigilii przed Bożym Narodzeniem.
Taka sama decyzja odnośnie Wielkiego Piątku poprzedzającego Wielkanoc jednak nie zapadła, choć w wielu krajach jest to dzień wolny od pracy. Pozytywne rozstrzygnięcie w tej kwestii uzależniono od wykreślenia z listy dni ustawowo wolnych od pracy innego takiego dnia, np. 6 stycznia kiedy przypada święto Trzech Króli.

Na takie rozwiązanie jednak nie zdecydowano się, choć nie oznacza to końca dyskusji, bo wciąż liczni są zwolennicy uczynienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Nie brakuje też postulatów odnośnie ustanowienia kolejnych świąt.
Nowe święto – Dzień Inwalidy Wojennego 12 kwietnia nie jest więc zapewne ostatnim, które wkrótce uzupełni doroczny kalendarz.

Święto w niedzielę: należy się dodatkowy dzień wolny od pracy

W tym roku nowe święto 12 kwietnia wypada w niedzielę - temat dodatkowego dnia wolnego nieco więc osłabł. Za to rozgorzała na nowo dyskusja czy za święto przypadające w niedzielę, które uznawane jest za dzień ustawowo wolny od pracy, nie powinien się należeć dodatkowy dzień wolny - jak to jest teraz w przypadku takiego święta przypadającego w sobotę.
Ba, najbardziej ortodoksyjni zwolennicy takiego poglądu chcą, by niezależnie od tego czy święto przypada w sobotę, niedzielę czy w inny dzień tygodnia - należał się dodatkowy dzień wolny od pracy gwarantowany ustawowo.

Gdyby faktycznie doszło do zmian w prawie pracy, któe gwarantowałyby dodatkowy dzień wolny za święto w niedzielę, a święto 12 kwietnia trafiłoby na listę świąt będących ustawowo dniem wolnym od pracy, w tydzień po świętach Wielkanocy 2026, w tym roku mielibyśmy kolejny długi weekend; za niedzielę wolne byłoby bowiem planowane bądź przed bądź po niedzieli, co dla pracowników oznaczałoby zawsze długi weekend: albo od piątku do niedzieli, albo od soboty do poniedziałku.
Zwolennicy takich zmian w przepisach o świętach i dniach wolnych od pracy muszą jednak najpierw przekonać do swoich racji ustawodawcę, ale nie można by z całą pewnością stwierdzić teraz, ze w tej materii stoją na z góry przegranej pozycji. Choćby dlatego, że sposobów na work-life balance poszukuje się teraz na gwałt i żaden pomysł w tej materii nie jest skreślany z góry.

