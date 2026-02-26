REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Marzec 2026: kalendarz do druku, przysłowia

Marzec 2026: kalendarz do druku, przysłowia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 lutego 2026, 19:56
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
marzec 2026 kalendarz
Marzec 2026 kalendarz do druku - pobierz za darmo
Kinga Olszacka canva
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Marzec 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. Jakie ważne dni wypadają w marcu tego roku? Sprawdź przysłowia ludowe związane z trzecim miesiącem w kalendarzu rocznym.

Marzec 2026 - kalendarz

Marzec to trzeci miesiąc roku i liczy 31 dni. W 2026 roku w marcu nie przypada żaden dzień ustawowo wolny od pracy (poza niedzielami). Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy wszystkie niedziele są dniami wolnymi. Dodatkowe dni wolne wynikają z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W praktyce najczęściej są to soboty. Łącznie, uwzględniając weekendy, w marcu 2026 roku przypada 9 dni wolnych od pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Marzec 2026 - ważne daty

Choć w marcu nie ma tzw. „czerwonych kartek”, czyli świąt ustawowo wolnych od pracy, w kalendarzu znajduje się kilka istotnych dat:

  • 8 marca 2026 r. (niedziela) – Dzień Kobiet
  • 10 marca 2026 r. (wtorek) – Dzień Mężczyzn
  • 20 marca 2026 r. (piątek) – początek astronomicznej wiosny
  • 29 marca 2026 r. (niedziela) – Niedziela Palmowa, zmiana czasu z zimowego na letni, niedziela handlowa

Niedziele handlowe w marcu 2026

W marcu 2026 roku przypada jedna niedziela handlowa – 29 marca. Ostatnia niedziela handlowa miała miejsce w styczniu, natomiast kolejna po marcowej wypadnie 26 kwietnia 2026 r. (ostatnia niedziela miesiąca). Marcowa niedziela handlowa wynika z przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Zgodnie z nimi niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc jest niedzielą handlową. W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia (niedziela), dlatego poprzedzająca ją niedziela 29 marca jest handlowa.

Kalendarz marzec 2026 do druku

Dostępny jest darmowy kalendarz na marzec 2026 w formacie PDF, gotowy do pobrania i wydruku. Kalendarz miesięczny zawiera zaznaczone najważniejsze daty, wyróżnione weekendy oraz miejsce na własne notatki.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

marzec 2026 kalendarz

Marzec 2026 - kalendarz do druk

Infor.pl

Pobierz kalendarz »

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Marzec - przysłowia ludowe

Oto najczęstsze przysłowia ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie odnośnie marca:

  • W marcu jak w garncu.
  • Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
  • Marzec zielony - niedobre plony.
  • Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada. Gdy słońca jaśnieje, rolnik się śmieje.
  • Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
  • Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie będzie rok głodny.
  • W marcu gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
Powiązane
Marzec 2026: dni wolne i godziny pracy
Marzec 2026: dni wolne i godziny pracy
Czy 1 marca to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku
Czy 1 marca to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku
Dni wolne 2026. Kalendarz dni wolnych od pracy [Święta]
Dni wolne 2026. Kalendarz dni wolnych od pracy [Święta]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Marzec 2026: kalendarz do druku, przysłowia
26 lut 2026

Marzec 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. Jakie ważne dni wypadają w marcu tego roku? Sprawdź przysłowia ludowe związane z trzecim miesiącem w kalendarzu rocznym.
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
26 lut 2026

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na jaką pomoc mogą liczyć? Czy przysługuje im wsparcie z PFRON i MOPS? Na jakie ulgi można liczyć z orzeczeniem w 2026 roku?
Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń
26 lut 2026

28,71 proc. ankietowanych popiera reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem; 56,41 proc. nie chce jej wprowadzenia - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla „Super Expressu". 14,88 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
W marcu 2026 r. zmiana czasu na letni. Spowoduje to mniejszą liczbę godzin pracy. Jak to rozliczyć?
26 lut 2026

Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2026 roku? W tym roku przestawiamy zegarki nieco wcześniej niż rok temu, bo w niedzielę 29 marca. Czy w przyszłości nie będzie zmiany czasu? Czy krótsza praca w nocy zmiany czasu oznacza niższe wynagrodzenie? Jak to rozliczyć?

REKLAMA

Marzec 2026: dni wolne i godziny pracy
26 lut 2026

Marzec w 2026 roku – ile jest godzin pracy i dni wolnych w tym miesiącu? Sprawdź kalendarz marca 2026 roku. Jak obliczyć liczbę godzin pracy? Czy w marcu wypada niedziela handlowa?
Upskilling sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Pracownicy potrzebują wsparcia firmy w rozwoju kompetencji
25 lut 2026

Światowe statystyki wskazują, że zaledwie 3,8% pracowników nabyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Tymczasem upskilling jest sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Aż 90% pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy, wskazując na brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania.
Zlecenie, dzieło, B2B czy umowa o pracę? Co przed reformą muszą wiedzieć pracodawcy i zatrudnieni
25 lut 2026

Zlecenie, dzieło, B2B czy umowa o pracę? Jak więc odróżnić poszczególne formy zatrudnienia od siebie? Co przed reformą muszą wiedzieć pracodawcy - poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.
Za osoby po 50. roku życia pracodawca płaci chorobowe tylko 14 dni zamiast 33
25 lut 2026

Za osoby po 50. roku życia pracodawca płaci chorobowe tylko 14 dni. W przypadku młodszych pracowników wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest do 33 dnia niezdolności do pracy. Dopiero od 34. dnia wypłatę przejmuje ZUS. Przy starszych pracownikach Zakład zaczyna płacić już od 15. dnia choroby.

REKLAMA

Chcesz odnieść sukces zawodowy w 2026? Oto, co będzie miało największe znaczenie [Raport]
25 lut 2026

Szybkie przyswajanie nowych umiejętności oraz zdolność do elastycznego reagowania na zmiany będą w 2026 r. najważniejszym czynnikiem sukcesu pracowników i firm – co podkreśla raport ManpowerGroup „Raport płacowy 2026”.
Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa
25 lut 2026

Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży systematycznie rośnie. To efekt intensyfikacji działań kontrolnych ubezpieczalni – jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA