Marzec 2026: kalendarz do druku, przysłowia

Marzec 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. Jakie ważne dni wypadają w marcu tego roku? Sprawdź przysłowia ludowe związane z trzecim miesiącem w kalendarzu rocznym.

Marzec 2026 - kalendarz

Marzec to trzeci miesiąc roku i liczy 31 dni. W 2026 roku w marcu nie przypada żaden dzień ustawowo wolny od pracy (poza niedzielami). Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy wszystkie niedziele są dniami wolnymi. Dodatkowe dni wolne wynikają z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W praktyce najczęściej są to soboty. Łącznie, uwzględniając weekendy, w marcu 2026 roku przypada 9 dni wolnych od pracy.

Marzec 2026 - ważne daty

Choć w marcu nie ma tzw. „czerwonych kartek”, czyli świąt ustawowo wolnych od pracy, w kalendarzu znajduje się kilka istotnych dat:

8 marca 2026 r. (niedziela) – Dzień Kobiet

10 marca 2026 r. (wtorek) – Dzień Mężczyzn

20 marca 2026 r. (piątek) – początek astronomicznej wiosny

29 marca 2026 r. (niedziela) – Niedziela Palmowa, zmiana czasu z zimowego na letni, niedziela handlowa

Niedziele handlowe w marcu 2026

W marcu 2026 roku przypada jedna niedziela handlowa – 29 marca. Ostatnia niedziela handlowa miała miejsce w styczniu, natomiast kolejna po marcowej wypadnie 26 kwietnia 2026 r. (ostatnia niedziela miesiąca). Marcowa niedziela handlowa wynika z przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Zgodnie z nimi niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc jest niedzielą handlową. W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia (niedziela), dlatego poprzedzająca ją niedziela 29 marca jest handlowa.

Kalendarz marzec 2026 do druku

Dostępny jest darmowy kalendarz na marzec 2026 w formacie PDF, gotowy do pobrania i wydruku. Kalendarz miesięczny zawiera zaznaczone najważniejsze daty, wyróżnione weekendy oraz miejsce na własne notatki.

Marzec 2026 - kalendarz do druk

Marzec - przysłowia ludowe

Oto najczęstsze przysłowia ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie odnośnie marca: