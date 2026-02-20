REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » ZUS ogłasza konkurs: można dostać od 15 tys. zł do nawet 350 tys. zł w formie dofinansowania. Jak wziąć udział?

ZUS ogłasza konkurs: można dostać od 15 tys. zł do nawet 350 tys. zł w formie dofinansowania. Jak wziąć udział?

20 lutego 2026, 12:09
ZUS ogłasza konkurs: można dostać od 15 tys. zł do nawet 350 tys. zł w formie dofinansowania. Jak wziąć udział?
W komunikacie z 12 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. W puli nagród jest łącznie 150 mln zł. Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku.

Na do można dostać dofinansowanie w konkursie?

Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które:
- poprawią bezpieczeństwo pracy,
- zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
- zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Ważne

Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku.

Dofinansowanie można otrzymać na działania, które określa Regulamin konkursu. Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, które dotyczą poprawy warunków pracy. Może też zawierać działania doradcze po realizacji inwestycji (np. opracowanie oceny ryzyka), ale nie można ubiegać się o środki wyłącznie na działania doradcze.

Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać

W konkursie można uzyskać do 80% wartości projektu. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł, a maksymalna 345 000 zł na działania inwestycyjne lub 350 000 zł na projekt inwestycyjno-doradczy (w tym 5 000 zł na działania doradcze).

ZUS przeznaczył na konkurs 150 mln zł.

Kto może się zgłosić

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie poniższe wymagania:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
2) nie zalega z podatkami,
3) nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego ani postępowania układowego z wierzycielem,
4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od otrzymania lub zwrotu poprzedniego wsparcia z ZUS.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją można składać wyłącznie elektronicznie przez stronę www.prewencja.zus.pl (zakładka „Wysyłam wniosek”). Bardzo ważne jest, by użyć przy tym formularza dostępnego na stronie www.zus.pl/prewencja.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz pełną dokumentację konkursową (Regulamin konkursu wraz z załącznikami) ZUS opublikował na stronie: www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać e-mailem na adres konkurs@zus.pl. Na stronie internetowej ZUS udostępnił również Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
