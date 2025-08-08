REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Kiedy kolejna rewolucja w kodeksie pracy: 35 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 26 to kolejny etap skracania czasu pracy

Kiedy kolejna rewolucja w kodeksie pracy: 35 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 26 to kolejny etap skracania czasu pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 sierpnia 2025, 05:59
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Dłuższy urlop wypoczynkowy w kodeksie pracy to jeden ze sposobów na skrócenie czasu pracy - z korzyścią dla rodziny
Dłuższy urlop wypoczynkowy w kodeksie pracy to jeden ze sposobów na skrócenie czasu pracy - z korzyścią dla rodziny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czas pracy skrócony do 35 godzin w tygodniu, a urlopy wydłużone z 20 dni i 26 dni do dni 35 – i to dla wszystkich. Takie niedawno były zapowiedzi odnośnie dwóch wielkich reform w kodeksie pracy. Rewolucje odwołane, o dłuższych urlopach należy zapomnieć. A krótszy tydzień pracy?

Czas pracy pewnie będzie skrócony, choć z pewnością i w tej kwestii rewolucję trzeba odwołać. Na razie pracować krócej będą wybrani, w ramach finansowanego przez resort pracy pilotażu. Czy firmy wybiorą wariant – wszystkie weekendy są trzydniowe, dniówki skrócona do 7 godzin lub jeszcze jakieś inne rozwiązanie – to się dopiero okaże.
Pewne jest jedno – czterodniowy tydzień pracy to teraz wciąż marzenie wcale nie innej kategorii niż dłuższe 35-dniowe urlopy, pozwalające pracownikom odpoczywać bez konieczności wyboru: 14 dni latem, i 14 dni zimą. Nawe jeśli zmieniane w kwestii urlpów przepisy kodeksu pracy nie pójdą tak daleko, by wzorem obecnej gwarancji dla jednego nieprzerwanie 14-dniowego urlopu zagwarantować wszystkim zatrudnionym dwa takie nieprzerwane 14-dniowe, w ogólnej puli 35. dni urlopu wypoczynkowego w roku.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Urlop wypoczynkowy 35 dni: dłuższe urlopy wypoczynkowe bez rewolucji w kodeksie pracy

REKLAMA

Dłuższe urlopy wypoczynkowe – 35 dni w roku zamiast 20 lub 26 jak jest teraz, to postulat związków zawodowych, zgłoszony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Argumentacja jest prosta i oczywista. Kodeks pracy został uchwalony i wdrożony ponad pół wieku temu, w zupełnie innych realiach gospodarczych. Tak uregulowane urlopy wypoczynkowe dla pracowników nie uległy żadnej zmianie w tym czasie. Natomiast zmieniły się okoliczności i realia. Polacy pracują ciężej niż kiedykolwiek i pod tym względem stali się nacją dominującą w świecie. Zmieniły się też uwarunkowania w firmach – teraz łatwiej niż kiedykolwiek modelować można czas pracy.

Nowe wyzwania niesie też tak zwany work-life balance czyli szukanie równowagi między karierą zawodową a życiem prywatnym, w tym zwłaszcza życiem rodzinnym.
Niesprawiedliwe jest przy tym, że jedni pracownicy mają 20 dni urlopu wypoczynkowe a inni 26 dni – za pracę w takich samych warunkach.

Ta kwestia zresztą dyskutowana jest już od dawna, niezależnie od postulatu samych zmian ogólnych w zakresie urlopu wypoczynkowego w prawie pracy.
Czy wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do 35 dni w roku byłoby sprawiedliwe? Skoro jest ogólna zgoda co do tego, że czas pracy należy zmieniać, to dłuższe urlopy są przecież jednym z wariantów skracania czasu pracy.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

REKLAMA

Na pewno przy tym mniej kłopotliwym organizacyjnie – a więc i kosztowo dla firm – niż skrócenie tygodnia pracy.
Korzyści są oczywiste. Obecnie kodeks pracy gwarantując określony wymiar urlopu wypoczynkowego daje jeszcze jedną gwarancję – wykorzystania nieprzerwanie przynajmniej 14 dni z rzędu, bo tylko taki wymiar urlopu gwarantuje rzetelny wypoczynek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracownicy korzystający z urlopów wypoczynkowych mają więc dylemat – czy wykorzystać te 14 dni latem czy zimą.
W przypadku rodzin z dziećmi jest to o tyle istotne, że ściśle jest powiązane z przerwami w nauce w szkołach – wakacjami oraz feriami zimowymi.
Gdyby urlopy zostały wydłużone o kolejne dni – najlepiej 9 dni w roku, to wówczas każdy pracownik mógłby na taki dłuższy wypoczynek, 14-dniowy pójść dwa razy.

Urlop wypoczynkowy 35 dni: dłuższe urlopy wypoczynkowe po zmianach w kodeksie pracy: kto skorzysta

Dodatkowe urlopy jako pozapłacowe świadczenie pracownicze: ile dni dodatkowego urlopu, kto uprawniony, na jakich zasadach.
Temat rewolucji w kodeksie pracy polegający na ustawowym wydłużeniu urlopów wypoczynkowych z 20 i 26 dni do 35 dni, upadł – przynajmniej na razie.

Jedyna konkretna korzyść dla pracowników wiąże się z inną rewolucją, która już jest wdrażana – zmianą zasad ustalania stażu pracy. Ponieważ wliczane do niego będą – i to z mocą działania wstecz – okresy pracy na zleceniach, działalności gospodarczej i im podobne, z wejściem tych zmienionych zasad w życie wiele osób mających teraz prawo do 20 dni urlopu zamiast 26, ze względu na krótszy staż, właśnie automatycznie zyska 6 dni urlopu w roku.

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Warto jednak odnotować, że coraz więcej firm oferuje urlopy swoim pracownikom – wszystkim lub wybranym grupom zatrudnionych – wydłużone ponad wymiar czasu przewidziany w kodeksie pracy w ramach tak zwanych benefitów a więc świadczeń pozapłacowych.
Umożliwiają to zmiany na rynku pracy, w tym zwłaszcza wdrożenie i uregulowanie w prawie pracy zasad pracy zdalnej.

Doświadczenia tych firm mogą być podstawą do analiz potrzebnych, by jednak rewolucję w zakresie urlopów wypoczynkowych w kodeksie pracy przeprowadzić.
Podobnie jak obecnie przed zapowiadanym skróceniem czasu pracy ma być prowadzony pilotaż, dofinansowany przez resort pracy, pokazujący jak czterodniowy lub skrócony na innych zasadach tydzień pracy działa w praktyce.

Zobacz również:

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nie nalicza się wpłat na PPK od wynagrodzenia wypłaconego rodzinie zmarłego uczestnika programu [Przykłady]
08 sie 2025

Od wynagrodzenia wypłaconego rodzinie zmarłego uczestnika PPK nie nalicza się wpłat. Inna jest sytuacja, gdy chodzi o wynagrodzenie wypłacone zmarłemu pracownikowi, od którego wpłaty zostały naliczone i dokonane po śmierci pracownika. Opracowanie tematu zwiera praktyczne przykłady.
Ustawa o jawności wynagrodzeń: co konkretnie oznacza dla pracodawców i pracowników? [WYWIAD]
08 sie 2025

Rok 2026 zbliża się wielkimi krokami. Od stycznia na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki dotyczące wynagrodzeń. Co konkretnie kryje się pod ustawą o jawności wynagrodzeń? Jakie uprawnienia zyskają pracownicy? Jak nowe przepisy wpłyną na polski rynek pracy?
Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
07 sie 2025

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń wprowadza nową definicję wynagrodzenia. Na jej mocy pracodawcy będą zobowiązani do prezentowania wynagrodzenia na nowych zasadach, uwzględniających nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wartość benefitów i dodatków rzeczowych. Wartość benefitów zależnych od piastowanego stanowiska stanie się także elementem raportowania luki płacowej.
Czy lepszym rozwiązaniem jest awansować pracownika wewnętrznie, czy zatrudnić kogoś z zewnątrz?
07 sie 2025

Promować pracownika z wewnątrz organizacji czy zatrudnić specjalistę z rynku – to pytanie, które zadaje sobie wiele firm, zwłaszcza gdy chodzi o obsadzenie stanowiska o strategicznym znaczeniu. Eksperci Gi Group Holding podkreślają, że nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi - decyzja zależy od dostępnych w firmie kompetencji, dynamiki zespołu, celów biznesowych, a także od kosztów, nie tylko finansowych.

REKLAMA

Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
06 sie 2025

Rada Ministrów zatwierdziła projekt deregulacyjny, który powiąże wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z dniem rozwiązania umowy lub ostatnią pensją. Projekt wprowadza też inne ułatwienia. Projekt zakłada także, że firmy bez działających związków zawodowych będą musiały zapraszać co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników w sprawach ZFŚS, co ma ujednolicić zasady działania funduszu.
Wyższy dodatek za pracę w nocy w sierpniu 2025 r.
06 sie 2025

W tym miesiącu jest wyższy dodatek za pracę w nocy niż w lipcu. Tylko w listopadzie będzie większa kwota za pracę w porze nocnej niż w sierpniu. Ile aktualnie wynosi dodatek nocny i jak się go oblicza?
Urodzenie martwego dziecka a urlop i zasiłek macierzyński. Zmiany od 6 sierpnia 2025 r.
06 sie 2025

Dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące 8 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego w przypadku martwego urodzenia. Czy urodzenie martwego dziecka daje prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego? Jakie są przepisy prawa pracy i ubezpieczeń?
Ojcostwo atutem w pracy, a macierzyństwo obciążeniem [Badanie]
06 sie 2025

Ojcostwo traktowane jest jak atut dla pracodawcy, a macierzyństwo jako obciążenie. Plany rodzinne pracownika i czas prywatny to wrażliwe tematy. Pracodawcy, którzy ich nie respektują, muszą pogodzić się z odejściami i dużą rotacją pracowników. Aż 37% pracowników deklaruje, że brak szacunku do czasu prywatnego był dla nich impulsem do rozwiązania umowy. Oto wyniki badania Pracuj.pl.

REKLAMA

Pracodawcy wciąż mają z tym spory kłopot. Lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień z kodem „C”
05 sie 2025

Pracodawcy wciąż mają z tym spory kłopot. Lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień z kodem „C”. Od stycznia do czerwca br. lekarze wystawili blisko 5 tys. zaświadczeń o niezdolności do pracy spowodowanej pewną sytuacją. Wydawałoby się, że na to nie można otrzymać L4 - a jednak. To o 12,3% więcej niż w analogicznym czasie w 2024 roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. Polacy wzięli z tego tytułu 50,4 tys. dni wolnych od pracy.
Będzie ponowna waloryzacja emerytur czerwcowych. Komisja sejmowa za projektem rządowym
05 sie 2025

Komisja sejmowa przegłosowała rządowy projekt dotyczący ponownej waloryzacji emerytur i rent czerwcowych. Chodzi tu o świadczenia po emerytach, którym ustalono prawo do emerytury w czerwcu w latach 2009-2019.

REKLAMA