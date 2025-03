Ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem. ZUS przyjął już pół miliona wniosków. Czy należy się śpieszyć?

Od 1 stycznia 2025 r. do ZUS trafiło ponad pół miliona wniosków o rentę wdowią. Osoby owdowiałe będą mogły pobierać swoją emeryturę oraz powiększyć ją o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną wraz z częścią swojej emerytury. Wypłaty ruszą 1 lipca 2025 r.

Nabór wniosków o rentę wdowią

Od niedawna istnieje możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym. Chodzi tu o tzw. rentę wdowią. Nabór wniosków o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia 2025 r. W ciągu niewiele ponad 2 miesięcy do ZUS trafiło ich przeszło pół miliona.

Ci, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, nie mają powodów do obaw. Prawo do renty wdowiej ZUS (lub inny organ rentowy) przyzna od miesiąca, w którym złożony został wniosek – ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r prawo do świadczenia łącznie z rentą rodzinną będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 roku.

Warunki niezbędne do uzyskania renty wdowiej

Żeby uzyskać rentę wdowią nie wystarczy posiadanie prawa do renty rodzinnej. Konieczne jest także prawo do jednego ze świadczeń: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Ponadto do uzyskania renty wdowiej wdowa lub wdowiec powinni spełniać łącznie następujące warunki:

osiągnąć powszechny wiek emerytalny (czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn);

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka;

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Wysokość renty wdowiej w latach 2025 - 2027

Osoby ubiegające się o rentę wdowią mogą wybrać, co chcą otrzymywać - pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub pełne własne świadczenie i 15 proc. renty rodzinnej - w latach 2025 i 2026. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 proc. do 25 proc. Ten wybór będą mieli też uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Wysokość sumy dwóch świadczeń nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury. Od 1 marca 2025 r. jest to kwota 5636,73 zł (3 x 1878,91 zł). Do limitu wlicza się także świadczenia z instytucji zagranicznych i inne niż jednorazowe świadczenia oraz dodatki, przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeżeli suma świadczeń w zbiegu będzie wyższa od trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia.