Wyższe kary dla pracodawców. Sejm zmienia Kodeks pracy

Urlop wypoczynkowy w wymiarze od 20 dni do 38 dni. Którym pracownikom przysługuje dłuższy urlop?

Większość pracowników ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni lub 26 dni. Jednak niektóre grupy pracownicze są w tym zakresie uprzywilejowane. Są bowiem pracownicy, którzy mają prawo do 36 dni urlopu, a nawet do 38 dni urlopu wypoczynkowego.