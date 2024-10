Wigilia dniem wolnym od pracy. Czy już w tym roku? Jest projekt ustawy!

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu pracy, poinformowała, że jest gotowy projekt ustawy wprowadzającej nowy dzień wolny od pracy. To, czy w tegoroczną Wigilię będziemy pracować, zależy od posłów.

Wigilia będzie dniem wolnym od pracy

Agnieszka Dziemianowicz–Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w radiu TOK FM zapowiedziała złożenie projektu ustawy, która wprowadzi nowy dzień wolny od pracy.

- Kładziemy projekt na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy – powiedziała minister. Dodała, że to, czy już w 2024 r. Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, zależy od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów.

Projektodawcy muszą przekonać koalicjantów

Według Łukasza Michnika, rzecznika Nowej Lewicy, projekt został przygotowany przez posłów Lewicy.

- Wigilia to jest dzień, w którym powinniśmy spędzać czas z najbliższymi, a nie w pracy, dlatego klub parlamentarny Lewicy przygotował projekt ustawy wprowadzający dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia – zaznaczył rzecznik Nowej Lewicy. Michnik przekazał, że projekt jest już gotowy. - Mam nadzieję, że uda nam się przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby jak najszybciej go poprzeć - stwierdził. Według niego parlamentarzyści Lewicy nie rozmawiali jeszcze z koalicjantami w tej sprawie. - To jest już przed nami, zaczynamy te rozmowy - zapowiedział.

Pozytywna reakcja związków zawodowych

Do propozycji klubu Lewicy pozytywnie odniosły się związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Według Piotra Dudy, szefa Solidarności, związek od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Co więcej – jak wskazał – w zakładzie pracy, którym jest Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", już wiele lat temu wpisano do zakładowego układu zbiorowego pracy 24 grudnia jako dzień wolny. - Trudno mi jednak określić na tym etapie, jak oceniamy projekt. (...) Zrobimy to, gdy projekt zostanie przygotowany i przekazany nam do konsultacji – zapowiedział.

