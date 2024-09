Zostań ekspertem PFRON. Nabór osób do oceny merytorycznej wniosków

PFRON zaprasza do zgłaszania się na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w konkursach o zlecenie realizacji zadań. Nabór na ekspertów ma charakter ciągły.

Zostań ekspertem PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do zgłaszania się na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w konkursach o zlecenie realizacji zadań. Do zadań eksperta należy:

ocena merytoryczna wniosków, w tym zawartości merytorycznej projektu oraz racjonalności kosztów w budżecie,

wydawanie opinii,

udział w pracach komisji konkursowej, które mogą odbywać się w formie zdalnej. Każdy oceniony wniosek jest głosowany na posiedzeniu komisji.

Eksperci oceniają wnioski dotyczące:

kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,

kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,

kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Ocena merytoryczna odbywa się za wynagrodzeniem. Podczas oceny merytorycznej od ekspertów wymagana jest dyspozycyjność.

Kryteria wyboru ekspertów

Kandydaci na ekspertów PFRON powinni spełniać następujące kryteria:

posiadać wyższe wykształcenie; posiadać polskie obywatelstwo i korzystać z pełni praw publicznych; posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; posiadać doświadczenie: w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub

w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub

zawodowe, co najmniej 2-letnie, w zakresie problematyki związanej z przynajmniej jednym z zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym; posiadać wiedzę dotyczącą co najmniej jednej z trzech kategorii: rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, w szczególności wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego lub bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego;

rynku wydawniczego w obszarze problemów osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia;

organizowania kampanii informacyjnych, w szczególności: kampanii prowadzonych w mediach: telewizja, radio, prasa, internet, w formie spotkań informacyjnych, w formie imprez masowych oraz produkcji i emisji programów telewizyjnych lub produkcji i emisji audycji radiowych oraz organizowania imprez masowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

Dokumenty wymagane od kandydatów

Osoby kandydujące na ekspertów powinny złożyć następujące dokumenty:

kwestionariusz osobowy;

skan dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Zgłoszenie (tj. wypełniony kwestionariusz osobowy i skan dyplomu) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Wszystkie dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (tj. podpisem złożonym przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Nabór na ekspertów ma charakter ciągły.