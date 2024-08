Świadczenie kompensacyjne. Od 1 września więcej osób uzyska prawo do tego świadczenia

Od 1 września 2024 r. zwiększy się krąg osób uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego. Do uzyskania świadczenia muszą być spełnione warunki dotyczące wieku, stażu ubezpieczeniowego i rozwiązania stosunku pracy.

Uprawnieni do świadczenia kompensacyjnego

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne może ubiegać się osoba, która bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku pracowała jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, w następujących placówkach:

publiczne i niepubliczne szkoły (z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej),

publiczne i niepubliczne przedszkola,

publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,

placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe,

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające:

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

Od 1 września 2024 r. poszerzy się krąg osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Prawo do świadczenia uzyskają pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ukończenie odpowiedniego wieku przez nauczyciela

W celu uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego należy spełniać warunki dotyczące wieku, stażu ubezpieczeniowego i rozwiązania stosunku pracy.

Pierwszym warunkiem jest ukończenie odpowiedniego wieku. Jest on zróżnicowany dla kobiet i dla mężczyzn.

Do końca 2024 r. kobieta musi ukończyć co najmniej 55 lat, a mężczyzna 60 lat. Natomiast:

w latach 2025-2026 wiek ten wynosi 56 lat dla kobiet, 61 lat dla mężczyzn,

w latach 2027-2028 wiek wynosi 57 lat dla kobiet, 62 lata dla mężczyzn,

w latach 2029-2030 wiek wynosi 58 lat dla kobiet, 63 lata dla mężczyzn,

w latach 2031-2032 wiek wynosi 59 lat dla kobiet, 64 lata dla mężczyzn.

Odpowiedni staż ubezpieczeniowy

Drugim warunkiem niezbędnym do nabycia prawa do świadczenia jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Należy udowodnić 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela, wychowawcy, czy innego pracownika pedagogicznego przynajmniej w wymiarze 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w placówkach wymienionych w ustawie z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Przykładowo chodzi tu o pracę nauczycielską w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Rozwiązanie stosunku pracy

Trzecim warunkiem niezbędnym do nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek lub gdy stosunek wygaśnie w określonych okolicznościach np. umowa o pracę wygaśnie z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta. Jeżeli zatrudnienie odbywa się w kilku miejscach, to muszą zostać rozwiązane wszystkie umowy o pracę, bez względu na ich charakter i wymiar czasu, w jakim są wykonywane.

Ważne jest także, aby po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na świadczenie kompensacyjne nie wykonywać żadnej innej pracy ani nie prowadzić działalności gospodarczej.