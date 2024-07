Uregulowanie pracy w wysokich temperaturach. Badania i analizy w MRPiPS. Pakiet informacyjny do pobrania

Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca. W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisy nie chronią pracowników w wystarczającym stopniu. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa MRPiPS, zleciła prace przygotowawcze, których celem jest uregulowanie pracy w wysokich temperaturach.

Spotkanie w MRPiPS - przepisy regulujące pracę w wysokich temperaturach

Prowadzone w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizy i badania mają na celu wypracowanie rozwiązań, które będą lepiej dbały o interesy pracowników. Celem prac jest zaproponowanie przepisów regulujących pracę w wysokich temperaturach, które będą obowiązywały już w przyszłym sezonie letnim.

- Do MRPiPS coraz częściej zgłaszają się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, którzy zastanawiają się jak mogą zgodnie z prawem reagować na wysokie temperatury w pracy. Dlatego jako ministra odpowiedzialna za pracę zwróciłam się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, do Państwowej Inspekcji Pracy i do Instytutu Medycyny Pracy, abyśmy wspólnymi siłami zastanowili się, co możemy zrobić, żeby jak najlepiej chronić pracowników przed upałami. Co możemy zrobić dziś i co możemy zrobić na przyszłość – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na spotkaniu przedstawicieli MRPiPS, PIP, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, które odbyło się 30 lipca 2024 r.

Ochrona zdrowia przed zagrożeniami spowodowanymi wysoką temperaturą

Dzięki uwzględnieniu w pracach czterech podmiotów mających różne kompetencje wypracowane przepisy będą skutecznie chronić zdrowie pracowników przez kolejne lata. Państwowa Inspekcja Pracy skupia się na praktyce prawa pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Instytut Medycyny Pracy są jednostkami badawczymi, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skupia ekspertów prawa pracy, którzy przygotują najlepsze rozwiązania prawne. Dzięki tej współpracy przygotowane rozwiązania będą najwyższej jakości.

- Jest to bardzo ważna inicjatywa, bo od wielu lat mówi się o tym, że regulacji wysokich temperatur w miejscu pracy brakuje w polskim prawodawstwie. Dzięki nowym regulacjom inspektor pracy będzie miał realne narzędzia, żeby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia pracownika, które może wynikać z wysokiej temperatury. Celem nas wszystkich jest to, żeby pracownik nie poniósł w pracy uszczerbku na zdrowiu – przekazał minister Marcin Stanecki.

Praca w wysokich temperaturach – pobierz pakiet informacyjny

Przegrzanie organizmu może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, również prowadzące do śmierci. Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca.

Przepisy chroniące pracowników przed działaniem wysokich temperatur są obecnie rozproszone w różnych aktach prawnych i zaznajomienie się z nimi może być utrudnione. Dlatego MRPiPS wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców i pracowników i daje im pakiet informacyjny pod nazwą „Dobry Klimat w Pracy”.