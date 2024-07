Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

Wyższe wsparcie materialne - nowelizacja ustawy

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projekt ma pomóc realizować konstytucyjną zasadę pomocniczości, która nakłada na państwo obowiązek wspierania tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Wsparcie materialne przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1993). Wsparcie ma postać świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla niektórych osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne/komorników sądowych. Obecnie zachodzi potrzeba dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do aktualnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Osobie uprawnionej, tj. dziecku uprawnionemu do alimentów od rodzica, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Jednym z podstawowych warunków przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie.

W aktualnym stanie prawnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Ww. maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Podwyższenie wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Projekt ustawy zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli o 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, co będzie odpowiedzią na konieczność dostosowania wysokości świadczenia do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów.

Jak zapewniają projektodawcy, proponowana zmiana jest zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez rodziny z dziećmi, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci, będące w trudnej sytuacji finansowej w związku z nieskuteczną egzekucją zasądzonych od rodzica alimentów.

Od kiedy wyższe świadczenie

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakłada, że nowa wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r.

W projektowanej nowelizacji przewidziano także wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym gmina, która przyznała danej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025 jeszcze w oparciu o obecny stan prawny, będzie mogła z urzędu zmienić decyzję na korzyść strony poprzez odpowiednie podwyższenie kwoty przyznanych świadczeń do wysokości kwoty ustalonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie.