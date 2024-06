Pilne! Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – wzrost o ponad 7 proc. Znamy kwotę!

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Zwiększy się minimalna stawka godzinowa.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2025 r.

Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie pracę wynosiło 4626 zł. Będzie to zatem wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej do 31 grudnia 2024 r. czyli 4300 zł.

Powyższe kwoty dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Minimalna stawka godzinowa w 2025 r.

Zwiększy się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2025 r. wyniesie ona 30,20 zł. Oznacza to wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej do 31 grudnia 2024 r. - 28,10 zł.

Rada Ministrów ma obowiązek przedstawienia do 15 czerwca Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.