ZUS: Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, ale wielu uprawnionych jeszcze nie złożyło wniosku o świadczenie

Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800 plus. 1 czerwca 2024 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek zostanie złożony z opóźnieniem, ZUS może nie wypłacić wyrównania.

Warto się pośpieszyć i złożyć wniosek o 800 plus

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Na nowy okres świadczeniowy nie złożono jeszcze wniosków o świadczenie 800 plus na około 100 tys. dzieci.

Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie wychowawcze, bo tak oficjalnie brzmi nazwa świadczenia 800 plus, powinni złożyć wniosek. Jeśli zrobią to w czerwcu, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

Warto się pośpieszyć, bowiem jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2024 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2024 r.

Trzeba sprawdzić, co z wnioskiem

Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, może to sprawdzić, logując się na PUE ZUS. Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS.

Jak sprawdzić wniosek? W zakładce → Rodzina 800+ w oknie Szczegóły Twoich wniosków można sprawdzić, nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi albo że świadczenie zostało przyznane.

Jeżeli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE utworzyło się automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze klient otrzymał dane do logowania na to konto.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Wnioski o świadczenie 800 plus można złożyć tylko elektronicznie. W tym celu można skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Wnioski można złożyć także za pośrednictwem:

aplikacji na urządzenia mobilne mZUS,

portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowości elektronicznej banków lub SKOK-u, które współpracują z ZUS-em.

W razie urodzenia się dziecka, rodzice mają 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. Jeśli zachowają ten termin otrzymają świadczenie 800 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie. Jeżeli rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną (z powodu rozwodu, separacji lub rozłączenia), wówczas każdemu z nich przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości także wtedy, gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Świadczenie 800 plus przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów, na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.