Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 października 2024 r., ale kiedy ruszą pierwsze wypłaty?

Od 1 października 2024 r. będzie można składać wnioski o świadczenia z programu „Aktywny Rodzic”. ZUS ma stworzyć system informacyjny obsługujący ten program. Kiedy będą pierwsze wypłaty świadczeń?

„Aktywny Rodzic” – łatwiejszy powrót do pracy

Prezydent Andrzej Duda odpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – program „Aktywny Rodzic”. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, na wczorajszej konferencji prasowej przedstawiła szczegóły wprowadzenia programu „Aktywny Rodzic”.

Priorytetem MRPiPS jest umożliwienie i zachęcenie do aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, aby mogli powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. To program kierowany do setek tysięcy polskich matek i ojców chcących łączyć aktywność zawodową z zapewnieniem opieki dzieciom.

- Program „Aktywny Rodzic” obejmuje wsparciem wszystkie małe dzieci i wszystkie rodziny takich dzieci. To ogromne osiągnięcie, z którego jestem niezwykle dumna i cieszę się, że podpis prezydenta pozwala nam na rozpoczęcie kolejnych kroków implementacji tego programu, tak, aby już wkrótce te środki mogły trafić do rodziców. Wnioski o wypłatę z programu „Aktywny Rodzic” będzie można składać już od 1 października. Pracujemy teraz nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem – powiedziała Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji prasowej.

Trzy filary programu

Program „Aktywny Rodzic” ma być kompleksowym podejściem do wspierania rodziców dzieci w tzw. wieku żłobkowym. Jego celem jest zapewnienie rodzicom różnorodnych form wsparcia, w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej. Program wprowadza do systemu prawnego świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka.

Program „Aktywny Rodzic” opiera się na trzech filarach:

aktywni rodzice w pracy,

aktywnie w żłobku,

aktywnie w domu.

Wybór jednego z tych trzech świadczeń będzie zależał wyłącznie od decyzji rodziców.

Aktywni rodzice w pracy

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” jest skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie ono przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Podstawową przesłanką warunkującą prawo do świadczenia z tego filaru jest aktywność zawodowa osób chcących ubiegać się o to świadczenie. Aktywni zawodowo muszą być oboje rodzice. Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga dodatkowego wsparcia, kwota ta będzie powiększona do 1900 zł.

W ramach tego świadczenia rodzice będą mogli zawrzeć z nianią, babcią, dziadkiem lub inną osobą opiekującą się dzieckiem umowę uaktywniającą. Umowa to korzystne rozwiązanie dla osób podejmujących opiekę. Pozwala na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego. Nie generuje dodatkowych kosztów po stronie rodzica. Tego typu rozwiązanie przyczyni się do wyjścia pracy opiekuńczej z „szarej strefy” oraz otrzymywanie przez opiekunki świadczenia emerytalnego w przyszłości.

Aktywnie w żłobku

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Będzie ono przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego czy kryterium aktywności zawodowej.

- To, co jest dla nas niezwykle ważne to też wprowadzenie, zwiększenie, podniesienie poziomu jakości opieki nad dziećmi do lat trzech. Tak, by każdy rodzic wracający do pracy bądź podejmujący inną aktywność miał przekonanie, że jego dzieci są w najlepszych rękach. A co to znaczy? Są w żłobku przystosowanym do potrzeb małych dzieci, opiekują się w nim wykształcone, kompetentne i dobrze opłacane opiekunki – mówiła w czasie konferencji wiceminister Aleksandra Gajewska.

Aktywnie w domu

Świadczenie „Aktywnie w domu” będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie. To świadczenie skierowane do rodzin, w których jedno z rodziców nie wróci do pracy po urodzeniu się dziecka.

Kiedy pierwsze wypłaty świadczeń?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że ZUS niezwłocznie rozpocznie pracę nad stworzenie systemu informatycznego, który będzie służył obsłudze programu.

Wnioski będzie można składać przez Internet, tak samo jak w przypadku programu 800 plus. Przyjmowanie wniosków będzie możliwe od 1 października 2024 r.

Pierwsze wypłaty świadczeń z programu „Aktywny Rodzic” ruszą jeszcze w tym roku.