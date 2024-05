Urlop rodzicielski dla rodziców wcześniaków na nowych zasadach stanie się faktem?

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie. Nowe przepisy będą dotyczyć rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach.

Dłuższy urlop macierzyński

W najbliższy piątek, 24 maja, zostanie zaprezentowany projekt ustawy, która wydłuży urlopy macierzyńskie dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie oraz tych, które musiały być hospitalizowane po porodzie. Jak podaje tvn24, w projekcie założono, że rodzice będą mieli prawo do ośmiu tygodni urlopu więcej. Obowiązywać będzie zasada tydzień za tydzień - tydzień dodatkowego urlopu za tydzień pobytu dziecka w szpitalu.

- Oznacza to, że tydzień hospitalizacji to tydzień dłuższego urlopu macierzyńskiego, czy to rodziców dzieci za wcześnie urodzonych, czy też dla tych, które z jakichś powodów medycznych musiały pozostać w szpitalu. Kiedy na początku naszej kadencji przyszły do mnie takie matki, zwróciły moja uwagę, że muszą szybciej wracać do pracy niż rodzice dzieci, które urodziły się zdrowe i w terminie - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak podaje Business Insider, który jako pierwszy opisał zmiany, w przypadku dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub ważących mniej niż 1000 g będzie należeć się "jeszcze więcej".

Dla kogo wydłużony urlop

Prawo do wydłużonego urlopu macierzyńskiego będą mieli zarówno matka, jak i ojciec dziecka, a także prawni opiekunowie, rodzice adopcyjni i rodzice zastępczy.

Wydłużony urlop macierzyński ma być płatny w 100 proc.

Według aktualnie obowiązujących przepisów rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługuje taki sam urlop, jak matkom i ojcom dzieci urodzonych terminowo. Wynosi on 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 41 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Prace nad projektem ustawy

Projekt ustawy to odpowiedź na petycję dotyczącą wydłużenia urlopów macierzyńskich matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji, którą na początku stycznia 2024 r. przekazała szefowej resortu pracy Fundacja "Koalicja dla Wcześniaka".

W ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej powołany został wtedy zespół roboczy ws. rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych i hospitalizowanych po urodzeniu.

- Stawiamy sobie w MRPiPS taki cel, żeby jeszcze w maju, przed dniem matki mógł ujrzeć światło dzienne projekt ustawy, który z ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej następnie skierujemy do dalszych prac rządowych" – powiedziała wtedy Dziemianowicz-Bąk.