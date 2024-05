W 2024 r. emeryci poczekają na czternastą emeryturę

Paweł Kampa, kandydat Nowej Lewicy z województwa opolskiego, startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Reprezentuje okręg obejmujący województwa dolnośląskie i opolskie. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, Kampa przedstawił swoją wizję wprowadzenia minimalnej emerytury we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jego propozycja to emerytura w wysokości tysiąca euro do końca najbliższej kadencji europarlamentu.