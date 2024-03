Dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu? Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta

Do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel handlowych oraz rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę.

Projekt ustawy w Sejmie

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy.

Autopromocja

Proponowana nowelizacja ma na celu zmianę regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedziele.

Zmiana ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta

Zmiany ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta mają polegać na zwiększenia liczby niedziel, w których handel w placówkach handlowych jest dozwolony. Jeżeli projektowana ustawa zostanie przegłosowana, to sklepy będą czynne w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają prowadzenie handlu jedynie w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Ponadto projekt zakłada, że pracownik wykonujący pracę w niedzielę będzie miał prawo do wynagrodzenia za ten dzień w podwójnej wysokości. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po tej niedzieli. Pracodawca będzie także zobowiązany do zapewnienia pracownikowi co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu kalendarzowym.

Zasady handlu w święta, w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy mają pozostać bez zmian.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana w Kodeksie pracy

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy polegają na uwzględnieniu innego ukształtowania uprawnień z tytułu wykonywania pracy w niedziele w placówkach handlowych.

Projekt nowelizacji wyłącza stosowanie uprawnień określonych w Kodeksie pracy do pracowników wykonujących pracę w niedziele i święta w placówkach handlowych.

Wejście w życie ustawy

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia tej ustawy w Dzienniku Ustaw.