Oto 29 zawodów, w których brakuje chętnych do pracy. Dostaniesz ją od ręki, jak znaleźć

Barometr Zawodów 2024 wskazuje, że w Polsce jest 29 zawodów deficytowych, co oznacza, że jest więcej ofert pracy niż pracowników. Z brakami rąk do pracy boryka się m.in. branża produkcyjna. W jaki sposób pracodawcy szukają pracowników w Internecie, co zrobić by znaleźć dobrą ofertę?

Z kolei jak wynika z badania Manpower, więcej pracodawców w Polsce ma zamiar zatrudniać niż zwalniać. 33 proc. firm planuje powiększać swoje zespoły, 16 proc. prognozuje redukcję etatów, 47 proc. organizacji chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie.

W tych zawodach brakuje pracowników

Prognozy Komisji Europejskiej zakładają, że w 2024 roku PKB Polski wzrośnie o 2,7 proc., a w 2025 roku jeszcze bardziej, bo o 3,2 proc. Takie tempo wzrostu będzie plasowało Polskę powyżej średniej dla Unii Europejskiej, która, zgodnie z przewidywaniami, wyniesie 1,3 proc. w 2024 roku i 1,7 proc. w 2025 roku. Jednym z czynników, które wpływają na wzrost gospodarczy, jest siła robocza danego kraju.

Deficyt pracowników jest najbardziej widoczny w zawodach: magazynierzy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, ślusarze, spawacze, a także mechanicy pojazdów samochodowych.

Grupa deficytów powiększy się także o nauczycieli przedszkoli oraz pracowników służb mundurowych, którzy w poprzednich latach (2016–2023) pozostawali w równowadze. Wobec alternatyw na rynku pracy potencjalni kandydaci (zniechęceni mniej atrakcyjnymi wynagrodzeniami i/lub trudnymi warunkami pracy) wybierają inne profesje, co skutkuje powstaniem luk i zaburza stan równowagi popytu i podaży pracy w tych zawodach.

Firmy mają swoje sposoby, by szukać pracowników w Internecie

Poszukiwanie odpowiednich pracowników w branży przemysłowej jest wyzwaniem, zwłaszcza w dobie cyfrowej, gdzie Internet stał się głównym źródłem informacji i komunikacji. Jak w takim razie rekruterzy docierają do pracowników?

Oto kilka sposobów:

Portale branżowe. Wiele portali pracy specjalizuje się w ofertach związanych z przemysłem. Serwisy te oferują możliwość publikacji ogłoszeń pracy skierowanych właśnie do pracowników przemysłowych. Oprócz portali do poszukiwania pracy warto także podjąć współpracę z serwisami branżowymi dla fachowców i tam zamieszczać treści o naszej firmie. Tego typu artykuły przyciągną uwagę odbiorców i sprawią, że wzrośnie zainteresowanie firmą.

Aktywność w grupach na platformach społecznościowych, takich jak Facebook czy LinkedIn, to skuteczny sposób na dotarcie do osób zainteresowanych pracą w branży przemysłowej. Warto dołączyć do grup tematycznych, udostępniać oferty pracy i angażować się w dyskusje, aby zwrócić uwagę potencjalnych kandydatów.

Strona internetowa. Upewnij się, że Twoja firma posiada atrakcyjną stronę internetową, na której zamieścisz informacje o oferowanych miejscach pracy w branży przemysłowej. Dodaj sekcję „Kariera” lub „Oferty Pracy”, gdzie potencjalni kandydaci będą mogli znaleźć informacje na temat dostępnych stanowisk oraz przeczytać o korzyściach związanych z pracą w Twojej firmie.

Jak wyjaśnia Sebastian Kopiej, prezes zarządu agencji PR Commplace, strona internetowa to nadal ogromne narzędzie sprzedażowe, ale także wizerunkowe.

– Jeśli jesteśmy nastawieni na poszukiwanie pracowników, warto posiadać odpowiednie zakładki na stronie np. kariera czy konkretne oferty. Należy pamiętać o tym, by strona zawierała komplet informacji o naszej firmie, a także wpisy blogowe. Tak, by potencjalny kandydat miał jak najwięcej informacji o tym, co może zyskać, dzięki podjęciu współpracy z nami – radzi Sebastian Kopiej.

Coraz łatwiej znaleźć pracownika i pracę w mediach społecznościowych

41 proc. pracowników produkcyjnych aplikuje na pięć lub mniej stanowisk, jakie zobaczą w Internecie . Jak zatem dotrzeć do nich online i zwiększyć liczbę aplikacji?

Zdaniem eksperta należy wykorzystać siłę mediów społecznościowych.

Tradycyjne metody rekrutacji zazwyczaj trwają dłużej niż metody rekrutacji w mediach społecznościowych. Internet sprawia, że wszystko jest o kilka poziomów szybsze. Portale społecznościowe umożliwiają łatwą, szybką i wygodną komunikację z kandydatami, a także umożliwiają im szybszą reakcję.

Szukanie pracowników online jest także tańsze niż w sposób tradycyjny. Mając np. na uwadze koszty kampanii OOH czy reklam w prasie – Internet daje zdecydowanie większe możliwości.

Portale branżowe, strona internetowa, social media – czy są jeszcze jakieś metody, by znaleźć pracowników w Internecie? Warto korzystać z nowoczesnych narzędzi marketingowych, które wykorzystują dane, by dotrzeć z naszym ogłoszeniem do odpowiedniej grupy docelowej., radzi ekspert.