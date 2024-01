Prawie 295 mln zł na podnoszenie kwalifikacji pracowników Krajowy Fundusz Szkoleniowy wyda w 2024 r.

294 383 tys. zł Krajowy Fundusz Szkoleniowy rozdysponuje w 2024 r. na dofinansowanie podnoszenia kompetencji pracowników. Tyle ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przekaże w 2024 r. na ten cel urzędom pracy. Tegoroczne priorytety wydatkowania środków z KFS ustaliło ministerstwo w porozumieniu z Radą Rynku Pracy.

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników może z KFS otrzymać każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia forma prawna przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą bowiem wystąpić zarówno pracodawcy będący osobami fizycznymi, jak i jednostkami organizacyjnymi, bez względu na to, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie.



Nie ma także znaczenia, jaka jest podstawa prawna zatrudnienia pracownika. O dofinansowanie z KFS może ubiegać się więc każdy pracodawca, u którego co najmniej jedna osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Krajowy Funduszu Szkoleniowy – środki w województwach: Najwięcej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2024 rok otrzymają województwa: mazowieckie – 37 457 tys. zł),

śląskie – 26 237 tys. zł,

wielkopolskie – 23 640 tys. zł,

małopolskie – 22 056 tys. zł. Najmniej środków z KFS trafi do województwa opolskiego (5 334 tys. zł) oraz lubuskiego (5 672 tys. zł).

Wniosek o środki z KFS

Pracodawca, który planuje inwestowanie w kształcenie ustawiczne pracowników i chce skorzystać z dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności przez niego. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ważne Szczegółowych informacji dotyczących warunków naboru oraz wzorów formularzy należy szukać na stronach urzędów pracy w zakładce „Aktualności” lub „Dokumenty do pobrania”.

Priorytety wydatkowania środków z KFS

Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 r. będzie przyznawane pracodawcom, którzy spełniają wymagania określone przynajmniej jednym z przyjętych priorytetów:

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów);

wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;

wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;

wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS

Urzędy pracy w puli rezerwy będą miały do wykorzystania łącznie kwotę 58 288 tys. zł. Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy to:

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRPiPS;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Na co można przeznaczyć środki z KFS

Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)