Służba cywilna. 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy

Tworzenie planu urlopów powinno być wygodą zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Powinien on godzić ich sprzeczne interesy – zapewnić normalny tok pracy i jednocześnie umożliwić wypoczynek w dogodnym terminie. Jeżeli jednak plan tworzy się na cały rok kalendarzowy, to w praktyce rzadko udaje się go zrealizować, a czas poświęcony na jego przygotowanie jest najczęściej czasem straconym.