Wynagrodzenia młodocianych wzrosną we wrześniu. Ile zarobią uczący się zawodu?

Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą zarabiać więcej. Minimalne wynagrodzenie przysługujące młodocianym w okresie nauki zawodu wzrośnie już 1 września 2023 r. Wyjaśniamy, ile będą zarabiać młodociani uczący się zawodu.

Młodociani, którzy są zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy są uprawnieni do wynagrodzenia w wysokości określonej rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rada Ministrów znowelizowała to rozporządzenie w lipcu. Stawki minimalnego wynagrodzenia młodocianych, którzy uczą się zawodu wzrosną wobec tego od 1 września.

Ważne Kto to jest młodociany Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Jak oblicza się wynagrodzenia młodocianych

Podstawą obliczenia wynagrodzenia przysługującego młodocianemu w okresie nauki zawodu jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Podstawa ta obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa Głównego Urzędu.

Młodocianemu należy się wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn podstawy i stawki procentowej, którą określa rozporządzenie Rady Ministrów.

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł. Dane za drugi kwartał 2023 r. GUS poda w sierpniu.

O ile wzrosną stawki dla młodocianych

Stawki procentowe wynagrodzeń młodocianych od 1 września ulegają podwyższeniu o 3 pkt. proc. Nowe wysokości stawek procentowych wynoszą:

nie mniej niż 7% – w przypadku młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy (dotychczas – 4%);

nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (dotychczas – 5%);

nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (dotychczas – 6%);

nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (dotychczas – 7%).

Których młodocianych dotyczy podwyżka

Nowe stawki wynagrodzeń będą przysługują od początku września zarówno młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2023 r. jak i tym, którzy zostali zatrudnieni w tym celu przed tą datą.

