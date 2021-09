Popyt na pracowników w 2021 r. wyższy niż w 2019 r.

Popyt na pracowników w 2021 r. mamy wyższy niż w 2019 r. czyli przed pandemią COVID-19. Jakich pracowników poszukują rekruterzy? Jakie zachęty stosują?

Popyt na pracowników w 2021 r.

W sierpniu na portalach rekrutacyjnych opublikowano ok. 318 tys. nowych ofert pracy, czyli o 34 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z raportu firm Grant Thornton i Element. To też lepszy wynik niż w sierpniu 2019 r., co potwierdza dobrą kondycję rynku pracy.

Według raportu w sierpniu br. pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych 317,6 tys. nowych ofert pracy, o 33,8 proc. więcej niż w sierpniu 2020 r. Było to też więcej niż w lipcu br. (307 tys.) i w sierpniu 2019 r., a więc przed pandemią (305 tys.). To, zdaniem autorów raportu, pokazuje, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 r. nie tylko odrobił straty poczynione pandemią, ale zrobił to wręcz z nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie nawet wyższy niż w 2019 r., a więc w jednym z najlepszych okresów w historii polskiego rynku pracy.

Sierpień 2021 r. a oferty pracy

Co więcej, jak zaznaczono w raporcie, zwykle sierpień przynosi wyhamowanie w ofertach pracy, ponieważ kończy się lato i wakacje, a więc wygasa popyt na prace sezonowe w turystyce, gastronomii czy rolnictwie. Ponadto tegoroczny sierpień był wyjątkowo chłodny, co również nie sprzyjało rekrutacjom do prac sezonowych, a mimo to liczba ofert pracy między lipcem a sierpniem wzrosła o ponad 10 tys.

Warszawa radzi sobie najlepiej

Spośród 10 badanych aglomeracji od początku pandemii najlepiej radzi sobie Warszawa - w sierpniu opublikowano tam 37,3 tys. ofert pracy (55 proc. więcej niż rok temu), a w dalszej kolejności Kraków (19,5 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, wzrost o 67 proc. rok do roku). Najmniej ogłoszeń opublikowano w Katowicach i Poznaniu, po 3,2 tys. ogłoszeń - przy czym stolica Wielkopolski od początku pandemii co miesiąc, poza czerwcem br., zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu.

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,8 ofert pracy (wobec 9,5 rok temu). W sierpniu najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 24,8 oferty na każdy tysiąc osób. Tuż za nim była Warszawa, w której przypadało średnio 21,2 ofert. Najgorzej wypadł Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 6.

Na jakich pracowników jest największy popyt?

W sierpniu największy wzrost liczby ofert pracy dotyczył rekrutacji specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi (o 70 proc. więcej rdr) oraz profesji związanych z IT (48 proc.). Najniższy wzrost popytu zaobserwowano w zawodach związanych z pracą fizyczną (15 proc.), zawodach medycznych (16 proc.) oraz finansowych (17 proc.).

Jakie zachęty zawierają ogłoszenia o pracę?

W sierpniu oferty pracy nieznacznie straciły na atrakcyjności. Jedno ogłoszenie o pracę zawierało średnio 6,4 zachęty, o 0,2 mniej w porównaniu z lipcem br. Nadal jednak jest to jeden z czterech najwyższych wyników od sierpnia 2019 r. Zdecydowanie najczęściej oferowane w ogłoszeniach o pracę zachęty to szkolenia i pakiet medyczny. Przybyło ofert umożliwiających pracę z domu – w lipcu taki rodzaj pracy oferowało 8 proc. firm, w sierpniu - 14 proc.

Jakie wymagania stawia się przyszłym pracownikom?

Wzrosły jednocześnie wymagania stawiane przyszłym pracownikom. W sierpniu pracodawcy stawiali średnio 5,6 wymagań (jeden z najwyższych wyników od wybuchu pandemii), w lipcu było to 5,4. 79 proc. pracodawców oczekuje odpowiedniego doświadczenia zawodowego, a 53 proc. - odpowiedniego wykształcenia. Znajomości języka obcego wymaga 41 proc. pracodawców, a dyspozycyjności – 29 proc.