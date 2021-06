Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

Przedłużenie kadencji organów w związku z epidemią covid

Reklama

Kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią covid – przewiduje projekt posłów Koalicji Polskiej, który we wtorek poparła komisja polityki społecznej i rodziny. Projekt nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej przygotowali posłowie klubu parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści.

Przewiduje on, że jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu nowego wyboru, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Kadencja organów - wybory i zmiana statutu

Reklama

Autorzy projektu argumentują, że statuty większości związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym trybie nie jest możliwa również zmiana statutów regulujących te kwestie. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości przeprowadzenia wyborów członków na nową kadencję spowoduje ich paraliż.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk na posiedzeniu komisji polityki społecznej i rodziny poinformowała, że projekt ten popiera zarówno rząd, jak i zdecydowana większość związków i organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Akceptację dla wprowadzenia takich rozwiązań wyrazili: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Pracodawców Business Centre Club, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność".

We wtorek projekt poparło 29 członków komisji, nikt nie był przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa 2021. Zasady prowadzenia i przechowywania