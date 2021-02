Uwaga na fałszywe maile z ZUS!

Fałszywe e-maile z ZUS

Maile wysyłane z adresu imitującego prawdziwą domenę ZUS to najnowsza forma oszustwa. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z informacją m.in. o niedopłacie składek i konieczności jej uregulowania w ciągu 24 h dlatego ZUS przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach ani żądaniach zapłaty.

Alert@zus.pl

Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresu: alert@zus.pl

- Ten adres jest wizualnie praktycznie identyczny z naszym firmowym, ale jest to typowe, informatyczne oszustwo – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – My nie wysyłamy mailem do klientów żadnych informacji o rozliczeniach składek ani wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach – wyjaśnia Kowalska-Matis

Kiedy ZUS skontaktuje się przez e-mail?

Rzeczniczka wyjaśnia, że drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu.

- Jeżeli ktoś nie ma swojego indywidualnego konta na naszej platformie PUE ZUS, wtedy nie ma najmniejszej możliwości, żeby dostał maila z ZUS – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Nie otwieraj korespondencji!

Rzeczniczka przestrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma, bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci.

Kontakt z ZUS

Zawsze, gdy ktoś z klientów ma wątpliwości, co do nadawcy otrzymanej korespondencji, powinien się skontaktować z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.