KRUS wysyła PITy

KRUS wysyła PITy za 2020 r. Musi to zrobić do 1 marca 2021 r. Kto otrzyma PIT? Jakie formularze są rozsyłane? Do kiedy można się rozliczyć? Co zrobić, aby zmienić organizację, której przekazuje się 1%? Czy można skorzystać z usługi Twój e-PIT?