ZUS rozsyła PITy

Wysyłka PITów

Do ponad 700 tys. Dolnoślązaków ZUS wyśle PIT-y z ich rocznym rozliczeniem. W całej Polsce Zakład wyśle 9,5 mln deklaracji podatkowych za 2020 r. PIT-y będą wysyłane na przełomie stycznia i lutego do wszystkich osób, które w 2020 roku, chociaż raz dostały pieniądze z ZUS.

Informacje trafią do 711 190 mieszkańców Dolnego Śląska, w tym na obszarze działania legnickiego oddziału ZUS do 186467, wałbrzyskiego oddziału - do 253878 i wrocławskiego - 270845.





Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Zwrot nadpłaty podatku

- W tym roku zupełnie inaczej niż w latach poprzednich ZUS nie rozlicza swoich klientów z nadpłaty podatku – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ci, którzy zapłacili więcej niż to wynika z ich rocznych rozliczeń dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego - wyjaśnia.

Rzeczniczka dodaje, że zwrot nadpłaty powinien być zrobiony w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Kto otrzyma?

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz dostali pieniądze z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, w granicach 8,3 mln otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku dostawały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

PIT-40A

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS.

Roczne obliczenie podatku

W tym roku roczne obliczenie podatku będzie sporządzane tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do US w roku podatkowym nie przewyższa kwoty podatku należnego od uzyskanego dochodu. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.

- Jeżeli nasz klient w ciągu roku nie miął żadnych innych dochodów i nie korzysta z odliczeń od podatku, wtedy nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Zeznania podatkowe

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl.