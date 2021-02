Tarcza 7.0 od 1 lutego w ZUS

Od kiedy?

Od 1 lutego [red. 2021 r.] realizujemy wsparcie z nowej Tarczy Antykryzysowej, tzw. tarczy 7.0. Szacujemy, że możemy udzielić pomocy na około 3 mld zł w ramach zwolnienia ze składki i świadczenia postojowego - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wsparcie z ZUS

W poniedziałek (1 lutego) odbył się briefing minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej m.in. na temat wsparcia dla przedsiębiorców.





Szefowa Zakładu mówiła, że przez cały 2020 rok podjęto szereg działań mających na celu zapobieganie lub łagodzenie skutkom pandemii koronawirusa. "Na koniec ubiegłego roku w rejestrze mamy o 50 tys. więcej płatników składek niż w lutym 2020 r. Także liczba ubezpieczonych wzrosła – o 55 tys. osób" - powiedziała profesor Uścińska.

"To oznacza, że te wszystkie kompleksowe działania nie doprowadziły do zachwiania na rynku pracy czy wzrostu wskaźnika osób bezrobotnych" - dodała.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Tarcza 7.0

Prezes ZUS mówiła, że 1 lutego ruszyła tzw. tarcza 7.0. "To około 3 mld zł w ramach zwolnienia i postojowego. Jesteśmy cały czas do dyspozycji przedsiębiorców. Zadają oni bardzo wiele pytań dotyczących rodzajów prowadzonej działalności, czy ich to dotyczy i w jakim zakresie" - powiedziała.

Inne formy pomocy ZUS

Prof. Uścińska przypomniała, że przedsiębiorcy, którzy nie są uprawnieni do skorzystania z przepisów tarczy antykryzysowej mogą skorzystać z innych form wsparcia z ZUS. To m.in. odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty z zwolnienie z opłacania odsetek. "Przedsiębiorcy masowo z tego korzystają" - powiedziała prezes ZUS.

Profesor Uścińska przypomniała również, że 1 lutego jest ostatnim dniem kiedy można złożyć wniosek o Mały ZUS plus. "Mały ZUS plus cieszy się dużym zainteresowaniem. Z tego programu korzysta już ponad 330 tys. przedsiębiorców" - powiedziała.

Minister Maląg oceniła, że wsparcie rządu dla gospodarki jest bardzo duże. "Dalej walczymy z pandemią, a więc wsparcie dla przedsiębiorców i polskiej gospodarki jest niezwykle potrzebne. Do tej pory ponad 176 mld zł trafiło do polskich przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy" - mówiła minister Maląg.

"Spadek PKB, który w rok 2020 wyniósł -2,8 proc. pokazuje, że sytuacja jest umiarkowanie stabilna. W porównaniu do państw europejskich, gdzie średnio w UE spadek jest o 7,4 proc." - dodała szefowa MRiPS.