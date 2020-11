Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powraca

Pandemia koronawirusa rośnie w siłę. W związku z tym zamykane są stopniowo szkoły. Dziś, 4 listopada 2020 r., premier Mateusz Morawiecki ogłosił zdalną naukę od 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) w klasach 1-3. Na razie nowe obostrzenia nie dotyczą przedszkoli i żłobków, które funkcjonują stacjonarnie w reżimie sanitarnym. Na konferencji padło pytanie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który obowiązywał od marca do września 2020 r. Powstał w związku z pandemią koronawirusa i zamknięcia placówek edukacyjno-wychowawczych. Rodzice potrzebowali wsparcia ze względu na konieczność zwolnienia z pracy i sprawowanie opieki nad dziećmi. Premier ogłosił, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci i będzie obowiązywał na dotychczasowych zasadach. To samo potwierdza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zasiłek opiekuńczy po 20 września 2020 r.

Po 20 września dodatkowy zasiłek opiekuńczy przestał obowiązywać. Rodzice mogli korzystać ze standardowego zasiłku opiekuńczego uregulowanego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykułach:

W skrócie zasiłek opiekuńczy można otrzymać w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także choroby niani czy opiekuna dziennego. Dotyczy dzieci do 8. roku życia i maksymalny okres pobierania zasiłku w każdym roku kalendarzowym wynosi 60 dni. Do tej puli dni wlicza się także zasiłek opiekuńczy pobierany w przypadku choroby dziecka do 14. roku życia. Co istotne, limit ten nie zwiększa się w przypadku większej liczby dzieci. Mając na względzie rodzinę składającą się z kilkorga chorowitych dzieci, limit ten można bardzo szybko wykorzystać.

Wysokość zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia za każdy dzień sprawowania opieki (także dni ustawowo wolne od pracy).

Na wystąpieniu premier zaapelował ponownie o pracę zdalną dla tych, którzy mogą pracować z domu.