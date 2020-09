Konkurs MRPiPS na projekty wspierające zatrudnianie niepełnosprawnych

Konkurs na projekty wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami - 100 mln zł!

Zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz biernych zawodowo z powodu choroby - to główny cel konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Na konkurs, w którym mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i agencje zatrudnienia, przeznaczono 100 mln zł.

"Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami"

Szefowa MRPiPS Marlena Maląg poinformowała o ogłoszeniu nowego konkursu: "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami". W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczone zostanie 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty, które pozwolą zwiększyć poziom i jakość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Minister podkreśla, że każda osoba z niepełnosprawnością ma pełne prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Często taką niezależność gwarantuje aktywność zawodowa, która w przypadku osób niepełnosprawnych zyskuje dodatkowy kontekst. "Dzięki pracy osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Budują nowe relacje międzyludzkie. Wzmacniają wiarę w siebie. Często praca umożliwia im powrót do pełnej lub częściowej sprawności" - mówi minister rodziny.

Organizacje pozarządowe i agencje zatrudnienia

"Dzięki nowemu konkursowi chcemy jeszcze szerzej otworzyć osobom z niepełnosprawnościami rynek pracy. Sprawić, by był dla nich jeszcze bardziej dostępny. Do konkursu zapraszamy organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją społeczną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz agencje zatrudnienia kierujące swoją ofertę do tej grupy obywateli" - zachęca minister Maląg.

Pierwsza runda - 30 września 2020 r.

Nabór wniosków odbędzie się w kilku rundach. Pierwsza runda rusza 30 września i potrwa do 30 października br. Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund naboru wniosków uzależnione będzie od dostępności środków w ramach konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.(PAP)