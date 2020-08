Ostatnie 2 tygodnie na wniosek o dodatek solidarnościowy!

Ostatnie 2 tygodnie na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa mogą wystąpić do ZUS o dodatek solidarnościowy.

- Zostały niecałe dwa tygodnie, więc trzeba się pośpieszyć żeby pieniądze nie przepadły – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia. Trzeba to zrobić przez Internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) - dodaje.





Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił Dolnoślązaków 378 218 559 zł. W tym Oddział ZUS w Legnicy: 66 991 866, Oddział ZUS w Wałbrzychu: 111 766 687 zł i we Wrocławiu: 199 360 006 zł.

Dla kogo jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy to pomoc dla osób, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Można go było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień.