Jak poinformować ZUS o podjęciu pracy podczas pobierania dodatku solidarnościowego?

Jak poinformować ZUS o okolicznościach utraty prawa do dodatku solidarnościowego, np. o podjęciu pracy?

Taką informację należy przekazać do ZUS w dowolnej formie pisemnej lub ustnie do protokołu (podczas wizyty na Sali obsługi).

O podjęciu pracy możesz poinformować ZUS pisemnie bądź ustnie.





Jeśli w danym miesiącu osoba uzyska tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. od 15 sierpnia podejmie pracę) to będzie miała prawo do dodatku solidarnościowego za cały miesiąc?

Jeśli w danym miesiącu osoba taka uzyska tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. podejmie pracę), to będzie miała prawo do dodatku solidarnościowego za ten miesiąc. Wypłata dodatku solidarnościowego zostanie wstrzymana od kolejnego miesiąca.

Jeśli podejmiesz pracę np. 22 lipca to za ten miesiąc otrzymasz jeszcze dodatek solidarnościowy z ZUS. Wypłata zostanie wstrzymana od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu podjęcia pracy, czyli w tym przypadku od sierpnia.

