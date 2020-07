Nowy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (RSP-CZ)

Nowy wniosek o świadczenie postojowe

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jest już dostępny wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”)





Gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

zleceniodawca miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł).

Wyłącznie przez PUE ZUS

Wniosek RSP-CZ można przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie - przez PUE ZUS.

Aby przekazać wniosek elektronicznie potrzebny jest profil na PUE ZUS. Można go założyć:

przez bankowość elektroniczną (PKO BP, Inteligo, BOŚ Bank, Millennium, Citi Handlowy, ING),

przez profil zaufany,

przy użyciu podpisu kwalifikowanego,

podczas wizyty w placówce ZUS – pracownik sali obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdza dane (tożsamość) i zakłada profil.

Na PUE ZUS wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej trzeba podpisać. Wniosek RSP-CZ można podpisać za pomocą funkcji podpisu profilem PUE. Po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przycisk „podpisz profilem PUE” i wniosek jest wysłany do ZUS. Jest to najprostszy sposób autoryzacji – nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy opłat.

Wnioski elektroniczne są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.